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В России насторожились: Беларусь подписала военное сотрудничество с НАТО?

17.10.2018 21:05 — Разное | Партизан  
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Сегодня днём на сайте Министерства обороны Беларуси появилась информация о том, что оборонное ведомство подписало план совместного сотрудничества в военных вопросах с Чехией. Российские сайты оборонной тематики восприняли новость в штыки.

«Чехия является страной входящей в Североатлантический альянс, на фоне чего по отношению к Беларуси возникла масса вопросов», – пишет сайт Avia.pro.

«Не секрет, что НАТО является основным потенциальным противником России, в то время, как Белоруссия считается одним из главных военных партнёров. Учитывая резонансную обстановку, политические отношения между Беларусью и Россией могут оказаться подорваны», - отмечает издание. 

В контексте новости припоминают нам и отказ разместить на территории Беларуси российскую авиабазу. В общем, «российская военщина насторожилась». 


 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня днём на сайте Министерства обороны Беларуси появилась информация о том, что оборонное ведомство подписало план совместного сотрудничества в военных...
 
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