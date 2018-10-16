В России насторожились: Беларусь подписала военное сотрудничество с НАТО?

Avia.pro . «Чехия является страной входящей в Североатлантический альянс, на фоне чего по отношению к Беларуси возникла масса вопросов», – пишет сайт





«Не секрет, что НАТО является основным потенциальным противником России, в то время, как Белоруссия считается одним из главных военных партнёров. Учитывая резонансную обстановку, политические отношения между Беларусью и Россией могут оказаться подорваны», - отмечает издание.





В контексте новости припоминают нам и отказ разместить на территории Беларуси российскую авиабазу. В общем, «российская военщина насторожилась».



