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Число пострадавших в результате стрельбы в Керчи возросло до 54 человек

17.10.2018 20:50 — Разное | Партизан  
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Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. В службе подчеркнули, что пострадавшие находятся в больнице. Ранее "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявлял о 40 пострадавших.

17 октября около 12.00 в политехническом колледже сработало неустановленное взрывное устройство. Изначально в Следственном комитете (СК) РФ заявили, что уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), но потом его переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). 

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье "террористический акт". Как информирует СК РФ, установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, говорится в сообщении. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа, добавили в ведомстве. По предварительным данным, Росляков расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. T

Информация о количестве жертв разная: СК РФ сообщил о 17 погибших, Аксенов – о 18-ти, а телеканал "Громадське" со ссылкой на крымский центр медицины катастроф – о 19-ти. При этом не уточняется, входит ли в указанное число погибших сам нападавший. 
 
 
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Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. В службе подчеркнули, что пострадавшие находятся в больнице. Ранее "глава"...
 
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