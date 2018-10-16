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Владимир Кличко и Василий Ломаченко стали лучшими боксерами 21-го века в своих дивизионах

17.10.2018 20:46 — Разное | Партизан  
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Авторитетный портал Max Boxing назвал украинцев Владимира Кличко и Василия Ломаченко лучшими боксерами 21-го века в своих весовых категориях.

По его версии, уже завершивший профессиональную карьеру спортсмен стал лучшим в тяжелом весе, где он владел титулами чемпиона мира WBO, IBF, IBO, WBA и журнала The Ring.

Ломаченко был назван лучшим в полулегком весе, где он владел поясом WBO, после чего перешел в легкий дивизион, в котором выиграл титул WBA.

В остальных категориях победили:

Полутяжелый вес – Рой Джонс-младший (США)

Суперсредний вес – Андре Уорд (США)

Средний вес – Бернард Хопкинс (США)

Первый средний вес – Рональд Райт (США)

Полусредний вес – Флойд Мэйвезер-младший (США)

Первый полусредний вес – Теренс Кроуфорд (США)

Легкий вес – Хуан Мануэль Маркес (Мексика)

Первый полулегкий вес – Крис Джон (Индонезия)

Легчайший вес – Мэнни Пакьяо (Филиппины)

Первый легчайший вес – Синсукэ Яманака (Япония)

Второй наилегчайший вес – Наойя Инуэ (Япония)

Наилегчайший вес – Роман Гонсалес (Никарагуа)

Первый наилегчайший вес – Донни Ньетес (Филиппины)

Минимальный вес – Ванхенг Менайотин (Таиланд)

Ранее бывших украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса в качестве братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее число боев. Перед этим Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
 
 
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Авторитетный портал Max Boxing назвал украинцев Владимира Кличко и Василия Ломаченко лучшими боксерами 21-го века в своих весовых категориях.
 
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