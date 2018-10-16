Владимир Кличко и Василий Ломаченко стали лучшими боксерами 21-го века в своих дивизионах

По его версии, уже завершивший профессиональную карьеру спортсмен стал лучшим в тяжелом весе, где он владел титулами чемпиона мира WBO, IBF, IBO, WBA и журнала The Ring.





Ломаченко был назван лучшим в полулегком весе, где он владел поясом WBO, после чего перешел в легкий дивизион, в котором выиграл титул WBA.





В остальных категориях победили:





Полутяжелый вес – Рой Джонс-младший (США)





Суперсредний вес – Андре Уорд (США)





Средний вес – Бернард Хопкинс (США)





Первый средний вес – Рональд Райт (США)





Полусредний вес – Флойд Мэйвезер-младший (США)





Первый полусредний вес – Теренс Кроуфорд (США)





Легкий вес – Хуан Мануэль Маркес (Мексика)





Первый полулегкий вес – Крис Джон (Индонезия)





Легчайший вес – Мэнни Пакьяо (Филиппины)





Первый легчайший вес – Синсукэ Яманака (Япония)





Второй наилегчайший вес – Наойя Инуэ (Япония)





Наилегчайший вес – Роман Гонсалес (Никарагуа)





Первый наилегчайший вес – Донни Ньетес (Филиппины)





Минимальный вес – Ванхенг Менайотин (Таиланд)





Ранее бывших украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса в качестве братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее число боев. Перед этим Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.