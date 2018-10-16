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Могилевчане отжигают: поссорившаяся парочка разбила окна в чужом доме, чтобы не подраться
В милицию поступило заявление от 45-летней могилевчанки, которая рассказала, что неизвестные ей граждане умышленно разбили камнями два окна в ее доме по улице Кольцова.
Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова рассказала:
— Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что хулиганили двое местных жителей: ранее судимый за многочисленные кражи 34-летний мужчина и его приятельница, 29-летняя неработающая, также ранее судимая за кражу. Приятели поругались между собой, а количество выпитого только усилило градус раздора. Тогда, по словам мужчины, чтобы не избить подругу, он решил, что лучше выместить зло на чем-то другом. В поле зрения парочки попался чужой дом, окна которого они и разбили.
Как сообщает
Напомним, что именно в Могилеве произошел и другой казус, когда
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В милицию поступило заявление от 45-летней могилевчанки, которая рассказала, что неизвестные ей граждане умышленно разбили камнями два окна в ее доме по улице...
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