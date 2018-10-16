Могилевчане отжигают: поссорившаяся парочка разбила окна в чужом доме, чтобы не подраться

Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова рассказала:





— Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что хулиганили двое местных жителей: ранее судимый за многочисленные кражи 34-летний мужчина и его приятельница, 29-летняя неработающая, также ранее судимая за кражу. Приятели поругались между собой, а количество выпитого только усилило градус раздора. Тогда, по словам мужчины, чтобы не избить подругу, он решил, что лучше выместить зло на чем-то другом. В поле зрения парочки попался чужой дом, окна которого они и разбили.





"СБ" , сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство, парочке также предстоят расходы, связанные с компенсацией вреда потерпевшей. Как сообщает, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство, парочке также предстоят расходы, связанные с компенсацией вреда потерпевшей.



