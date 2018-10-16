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Министр торговли США назвал прогресс на переговорах с ЕС неудовлетворительным

17.10.2018 20:58 — Разное | Интерфакс  
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Министр торговли США Уилбур Росс в среду назвал прогресс на торговых переговорах с Европейским союзом неудовлетворительным, пишет The Wall Street Journal.

По словам министра, президент США Дональд Трамп хочет быстрых результатов этих переговоров.

"Нам очень нужен ощутимый прогресс, терпение нашего президента не безгранично", - заявил У.Росс в ходе брифинга в Брюсселе, где он накануне встретился с членом Европейской комиссии по торговле Сесилией Мальмстрём.

Он также раскритиковал С.Мальмстрём за ее слова о том, что американская сторона затягивает переговоры об основах торгового соглашения и не проявляет достаточного интереса.

Посол США при ЕС Гордон Сондленд, сопровождающий У.Росса на встречах в Брюсселе, заявил, что это Евросоюз тормозит прогресс.

"Вообще никакого продвижения нет из-за полной неуступчивости ее (С.Мальмстрём - ИФ) команды в том, чтобы осмыслить любой из обсуждаемых нами вопросов значимым образом", - сказал Г.Сондленд.

Как отмечает WSJ, упреки американского министра торговли повышают риски того, что США введут пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из Европы.

Между тем меньше трех месяцев назад Д.Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились сократить пошлины и ослабить нормативные барьеры, препятствующие торговле между США и ЕС.

 
 
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Министр торговли США Уилбур Росс в среду назвал прогресс на торговых переговорах с Европейским союзом неудовлетворительным, пишет The Wall Street Journal. По словам...
 
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