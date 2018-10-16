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Беларусь потрясена трагедией в Керчи – Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже, сообщили в пресс-службе президента.
Глава государства отметил, что с глубокой болью узнал о взрыве и гибели большого количества молодых людей.
"Беларусь потрясена произошедшей трагедией и разделяет боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды", - говорится в соболезновании.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при взрыве в...
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