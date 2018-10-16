Беларусь потрясена трагедией в Керчи – Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже, сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства отметил, что с глубокой болью узнал о взрыве и гибели большого количества молодых людей.

"Беларусь потрясена произошедшей трагедией и разделяет боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды", - говорится в соболезновании.