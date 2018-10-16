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В БГУ обсудят актуальные проблемы гуманитарного образования

17.10.2018 20:10 — Разное | Интерфакс  
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Двухдневная V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарного образования» откроется 18 октября в БГУ, сообщили в пресс-службе университета.

Там отметили, что конференция проводится она с целью обмена опытом по вопросам внедрения инновационных технологий в современный педагогический процесс, а также разработки спектра задач по оптимизации процесса профессиональной подготовки специалистов социокультурного профиля.

"В нынешнем году форум празднует первый юбилей, в связи с чем расширил свою географию. Участниками пятой конференции станут более 100 преподавателей и ученых вузов Беларуси, России, Украины, Польши, Казахстана и Турции", - отметили в пресс-службе.

Там также уточнили, что от БГУ доклады представят свыше 70 ученых факультетов: филологического, философии и социальных наук, а также социокультурных коммуникаций.

Всего в работе научного форума запланировано шесть тематических секций: «Управление знаниями в системе гуманитарного образования»; «Психолого-педагогические и социокультурные аспекты современной системы образования»; «Языковая коммуникация в современном поликультурном мире; «Лингводидактические технологии формирования готовности к межкультурному диалогу»; «Дизайн в поликультурном мире» и «Теория и практика межкультурной коммуникации».

В рамках конференции пройдут мастер-классы, тренинги и проблемные семинары, а также круглый стол на тему «Массовая культура и образование». Его модератором выступит заведующая кафедрой культурологии ФСК БГУ Элина Усовская.

"Форум предполагает и культурную составляющую. В первый день состоится открытие выставки «Фарбы восені». В экспозицию войдут работы студентов кафедры дизайна ФСК БГУ", - отметили в университете.

Итогом работы конференции станет публикация сборника материалов участников, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного мероприятия выступает ФСК БГУ при поддержке Министерства образования Беларуси.

 
 
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Двухдневная V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарного образования» откроется 18 октября в БГУ, сообщили в пресс-службе...
 
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