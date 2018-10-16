Александра Саснович вышла в 1/4 финала Кубка Кремля

Белоруска Александра Саснович обыграла 10-ю ракетку мира Кики Бертенс и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля по теннису.

Матч между Саснович и Бертенс завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу белоруски.



А.Саснович занимает в рейтинге WTA 31-е место.

Соперница белоруски по 1/4 финала пока не определена. Ей станет либо Дарья Гаврилова (Австралия), либо Йоханна Конта (Великобритания), которые проведут матч 1/8 финала между собой.