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Александра Саснович вышла в 1/4 финала Кубка Кремля
Белоруска Александра Саснович обыграла 10-ю ракетку мира Кики Бертенс и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля по теннису.
Матч между Саснович и Бертенс завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу белоруски.
Соперница белоруски по 1/4 финала пока не определена. Ей станет либо Дарья Гаврилова (Австралия), либо Йоханна Конта (Великобритания), которые проведут матч 1/8 финала между собой.
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Белоруска Александра Саснович обыграла 10-ю ракетку мира Кики Бертенс и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля по теннису. Матч между Саснович и Бертенс завершился со...
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