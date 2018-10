"Юность" на последней минуте вырвала победу у финского ТПС в Лиге чемпионов

Хоккейный клуб «Юность» завершил выступление в Лиге чемпионов победой над финским клубом ТПС — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте, когда Кирилл Брикун реализовал большинство — 1:0.

Обе команды имели возможность изменить счет, но следующая шайба была заброшена лишь на 51-й минуте, когда Патрик Бьоркстранд забросил ответную шайбу — 1:1.

Казалось, судьба матча будет решаться в овертайме, но за 20 секунд до сирены Михаил Стефанович принес минчанам победу — 2:1.

Впрочем, она не позволила «Юности» покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, так как в гостях подопечные Михаила Захарова проиграли со счетом 1:3.

Обе команды завершили свое выступление в Лиге чемпионов. В плей-офф из этого квартера вышли шведский «Мальме» и немецкий «Ред Булл» из Мюнхена.