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«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран

17.10.2018 21:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. От металлолома до алмазного порошка: белорусский металлургический гигант БМЗ провел масштабную конференцию поставщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран

IV Международный форум в Минске собрал деловых партнеров из 13 стран. Среди них участники из Японии, Италии, Литвы, Венгрии, Германии. Подробности у корреспондента Виктории Ходосок.

«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран

Построенный в 80-х годах XX века «металлургический оркестр», как называют его сами сотрудники, сыграл десятки премьер на большой международной сцене. Сегодня БМЗ – известный динамично развивающийся гигант с самыми передовыми технологиями в производстве.

«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран

Павел Макарец, главный специалист по коммерческим вопросам ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК»:
На протяжении 30 лет мы создали много новых фактически производств. В амбициозных планах стоит задача выплавить 3 миллиона тонн стали в год. Для этого, понятно, требуются большие объемы сырья. Успех последних лет «Белорусского металлургического завода» невозможен без выстраивания надежных отношений с нашими поставщиками.

«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран

«Деловой язык» у БМЗ налажен с сотнями партнеров по всему миру. Как сильнее укрепить отношения? Обсудить вопрос специалисты отрасли собрались 17 октября в Минске.

«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран

Артурас Гаведас, директор ЗАО «Торговый дом БМЗ-Балтика» (Литва):
С заводом очень приятно работать, потому что очень сплоченный коллектив, очень компетентный, все вопросы решаются довольно быстро – запросы, ответы, очень хорошие технические специалисты, хорошо работает отдел качества. То есть работать с заводом довольно хорошо и легко.

«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран

Магнит для поставщиков сырья – умение гиганта безупречно вести дела. И признание заслуг – тоже знак качества двусторонней работы. Итоги международного форума – награда победителей, лучших партнеров белорусского завода.

«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК»:
Они реально по всем критериям вышли по своим категориям на первое место. Это оценка того вклада, который наши поставщики внесли конкретно в экономику завода, функционирование завода, в экспортные поставки. Есть шкала оценки, и каждый в своей категории занял первое место и стал лучшим.

«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран

В свою очередь признание белорусской продукции – востребованность на рынке. Только представьте: в 2018 году у БМЗ 85 % экспорта в более чем 60 стран на все континенты. Разве уж только Антарктиду белорусская сталь пока не закалила.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. От металлолома до алмазного порошка: белорусский металлургический гигант БМЗ провел масштабную конференцию поставщиков, сообщили в программе...
 
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