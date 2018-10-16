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«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран
Новости Беларуси. От металлолома до алмазного порошка: белорусский металлургический гигант БМЗ провел масштабную конференцию поставщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
IV Международный форум в Минске собрал деловых партнеров из 13 стран. Среди них участники из Японии, Италии, Литвы, Венгрии, Германии. Подробности у корреспондента Виктории Ходосок.
Построенный в 80-х годах XX века «металлургический оркестр», как называют его сами сотрудники, сыграл десятки премьер на большой международной сцене. Сегодня БМЗ – известный динамично развивающийся гигант с самыми передовыми технологиями в производстве.
Павел Макарец, главный специалист по коммерческим вопросам ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК»:
«Деловой язык» у БМЗ налажен с сотнями партнеров по всему миру. Как сильнее укрепить отношения? Обсудить вопрос специалисты отрасли собрались 17 октября в Минске.
Артурас Гаведас, директор ЗАО «Торговый дом БМЗ-Балтика» (Литва):
Магнит для поставщиков сырья – умение гиганта безупречно вести дела. И признание заслуг – тоже знак качества двусторонней работы. Итоги международного форума – награда победителей, лучших партнеров белорусского завода.
Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК»:
В свою очередь признание белорусской продукции – востребованность на рынке. Только представьте: в 2018 году у БМЗ 85 % экспорта в более чем 60 стран на все континенты. Разве уж только Антарктиду белорусская сталь пока не закалила.
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«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран
Новости Беларуси. От металлолома до алмазного порошка: белорусский металлургический гигант БМЗ провел масштабную конференцию поставщиков, сообщили в программе...
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