Устроивший стрельбу в Керчи молодой человек готовился к преступлению - Аксенов

Студент, устроивший стрельбу в колледже в Керчи и после покончивший с собой, на территории техникума был один, готовился к преступлению и заранее приобретал патроны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"То, что он здесь был один, на территории техникума, это 100%. Мало того, он готовился, он на той неделе еще приобретал патроны, у него 150 патронов было, о чем мы говорим?" - сказал С.Аксенов в интервью Первому каналу.

"И, конечно, изготовить даже ладно ружье там, приобрести мог, даже люди с отклонениями, наверное, так бывает. Но, тем не менее, у него были все документы, все оформлены", - добавил глава Крыма.

Он отметил, что студент изготовил и привел в действие взрывное устройство. "Взрывное устройство изготовить, которое привести в действие еще, он приводил его в действие", - сказал С.Аксенов.

В среду в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. В результате, по последним данным, погибли 19 человек. Первоначально было заведено уголовное дело по статье "теракт", однако позже выяснилось, что взрыв и стрельбу в колледже устроил один из его учащихся - Владислав Росляков, который потом покончил с собой. Дело переквалифицировали на статью "убийство".