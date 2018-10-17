Гандболисты БГК второй раз обыграли СКА в нынешнем чемпионате Беларуси

Гандболисты БГК имени Мешкова второй раз в нынешнем чемпионате Беларуси обыграли своего главного конкурента — минский СКА.



Фото: bgk-meshkova.com

17 октября во Дворце спорта «Виктория» им. А. П. Мешкова в Бресте хозяева одержали победу с разницей в 4 мяча.

БГК им. Мешкова (Брест) — СКА (Минск) — 29:25 (16:10).

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (2), Шкуринский (3), Юринок (5), Потеко, Ивич (6), Шумак (1), Обранович, Горак, Разгор, Баранов (2), Сельвесюк (2), Джорджич (6), Шилович (2).

СКА: Кишов, Юрча; Рабушко (2), Гирик (3), Гарбуз (3), Хадкевич (4), Жила, Алехин (3), Сотник, Никуленков (1), Камышик, Кривенко (1), Ушал (1), Вайлупов (5), Бохан (2), Бровко.

Отметим, что минчане отправились в Брест без голкипера Ивана Мороза, который остался дома из-за травмы.

Первый поединок команд в нынешнем чемпионате страны прошел 30 сентября в Минске, и тогда БГК имени Мешкова в драматичной концовке вырвал победу (33:32) , хотя во втором тайме уступал с разницей в 4 мяча (19:23).



Фото: bgk-meshkova.com

Впереди у грандов белорусского гандбола в чемпионате страны еще 6 очных дуэлей.