Баскетболисты «Цмокі-Мiнск» с победы стартовали в групповом этапе Кубка ФИБА-Европа.



Фото: БК «Цмокi-Мiнск»

17 октября на площадке Falcon Club в Минске «драконы» взяли верх над бельгийской командой «Белфиус Монс-Эно».

«Цмокі-Мінск» — «Белфиус Монс-Эно» — 89:82 (19:21, 23:18, 31:24, 16:19).

«Цмокі-Мінск»: Лютыч (18+4 подбора), Семенюк (4+3 подбора), Шелтон (18+9 подборов), Муди (14), Ситник (0), Тростинецкий (0), Сарикопулос (9+6 подборов), Говенс (15+6 ассистов), Мещеряков (5+3 подбора), Кудрявцев (6), Полещук (0).

Проиграв первую десятиминутку, во второй «Цмокі» сумели выйти вперед и удержали лидерство до финиша поединка. Хотя в заключительной четверти гости приближались на дистанцию 3−4 очков, но большего «Цмокі» сопернику не позволили.

Виталий Лютыч («Цмокі-Мінск»):

— Победа — глоток свежего воздуха. Надеюсь, что после этой игры мы как-то воодушевимся и будем настраиваться на ближайший матч лиги ВТБ только на победу. В первой половине проиграли 10 подборов в защите, и это сказалось, потому что они добивали очень много. Во второй половине мы убежали очень быстро, сделали много легких очков, попали свои броски и ушли на 10−12 очков вперед. Это был ключевой фактор, и хорошо, что победили сегодня.

Александр Крутиков (главный тренер «Цмокі-Мінск»):

— Эмоция только одна — можно выспаться после матча. Сейчас главная головная боль — защита. То, что наши ребята будут забивать за 80 очков, я не сомневаюсь, так как все очень хорошо играют в атакующем плане. А над защитой предстоит еще много работы, — приводит слова наставника пресс-служба «драконов».

Следующим соперником минчан в Кубке ФИБА-Европа станет болгарский «Балкан» (24 октября в гостях). 31 октября в Минске «драконы» примут кипрский АЕК. 6 ноября в Бельгии «Цмокі» нанесут ответный визит «Белфиусу Монс-Эно», 14 ноября в Минске примут «Балкан», а 21 ноября завершат этот этап выездным матчем на Кипре против АЕКа. В следующую стадию выйдут два лучших клуба группы «В».