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Михаил Захаров: Ребята белорусы нас внаглую просто плавят!

17.10.2018 22:39 — Разное | Партизан  
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Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров подвел итоги победного матча с финским ТПС (2:1) в Лиге чемпионов, сделав акцент на безобразном судействе.

"Были допущены грубейшие ошибки судейские. В КХЛ бы отстранили матчей на десять. Первое — прикатили все финские игроки, вбрасывание выносится в среднюю зону, в средней зоне вбрасывание – нет гола. Второе — чистое удаление на Брикуне, нет варианта, чтобы не дать удаление, а нам с этого гол забивают… 

Ребята белорусы нас внаглую просто плавят! Специально все делают, чтобы сплавить. Именно наши судьи. А сколько пробросов они в нашу сторону поменяли! Может, им кто-то из ФХБ сказал, что плавьте "Юность". Скорее всего, так и есть. 

Мы это уже проходили при Рачковском. Как сейчас помню, играли с "Шахтером", судейство было бездарнейшее. Ничего не поменялось. Даже еще хуже стало. Это к Проскурову, великому деятелю. 

А так ребятами доволен, сражались, молодцы! Мы хотим сделать праздник, стараемся, выходим на уколах, с травмами, а три человека берут и делают его в другую сторону. Уже все подъехали, почему все пять игроков финских находятся в зоне, не имеют права находится, сразу выносится вбрасывание в среднюю зону, но нет! Хорошо, что я пересмотрел моменты. Чистые две минуты были у финского хоккеиста перед голом! На Брикуне! Чистые две минуты. 

А гол был чистый, там от ноги, претензий к судьям нет. Иностранец ко мне подошел, сказал, я думаю, что был гол, но беру просмотр. Я знал, что гол засчитают. К иностранному судье претензий нет. Я хочу приоритеты сразу расставить, но к нашим… 

Три красавчика! Один судья нас судил, кое-как выиграли, его потом дисквалифицировали, и опять его ставят нам, чтобы опять плавил! Мы это уже проходили, это некрасиво из федерации делать. Есть более квалифицированные судьи, которые на таких матчах должны работать", — цитирует Захарова "Белорусский хоккей".


 
 
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Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров подвел итоги победного матча с финским ТПС (2:1) в Лиге чемпионов, сделав акцент на безобразном судействе.
 
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