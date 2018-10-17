Рогачев остался без воды. Что произошло — непонятно

- Практически весь город несколько часов назад остался без водоснабжения. В магазинах население в панике разметает последние запасы питьевой воды. В это же время, коммунальное хозяйство не даёт никаких внятных комментариев, что произошло. Это крайне возмутительно, и вызывает негодование! Вместо того, чтобы дать людям адекватный ответ, которые исправно платят коммунальные услуги, что дорожают с каждым месяцем, что же всё таки произошло, коммунальщики просто отключили телефоны. Это хамство, беспредел и наглость! – заявил Денис Дашкевич.





Как выяснилось, большая часть Рогачёва осталась без воды сегодня вечером, 17 октября. Коммунальщики не дают никаких комментариев. Официальное издание местного совета депутатов также хранит гробовое молчание. Люди между тем сметают запасы питьевой воды в магазинах города. По району ходят зловещие слухи о том, что катастрофа настолько серьёзная, что город может остаться без водоснабжения до конца недели.



