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Нечем дышать: самолет Меланьи Трамп задымился в воздухе
Журналистам, сопровождавшим первую леди США в полете в Филадельфию, пришлось дышать через влажные полотенца. Самолетт после взлета заполнился дымом.
Photo by Meghan Walsh, Fox News
Лайнеру первой леди США Меланьи Трамп пришлось вернуться на авиабазу Эндрюс в Мэриленде вскоре после взлета. Как сообщается, причиной стала техническая неисправность.
По данным журналистов, сразу после набора высоты в салоне появился дым и запах гари. Судно сразу же развернулось для экстренной посадки. Находящимся на борту представителям СМИ раздали влажные полотенца.
"Проблема обнаружилась через десять минут после взлета по пути в Филадельфию", – сообщил корреспондент CBS Марк Кноллер в Twitter.
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Меланья Трамп готова отправиться в Филадельфию, как только причина аварии будет устранена.
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Журналистам, сопровождавшим первую леди США в полете в Филадельфию, пришлось дышать через влажные полотенца. Самолетт после взлета заполнился дымом.
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