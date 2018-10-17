Нечем дышать: самолет Меланьи Трамп задымился в воздухе

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Лайнеру первой леди США Меланьи Трамп пришлось вернуться на авиабазу Эндрюс в Мэриленде вскоре после взлета. Как сообщается, причиной стала техническая неисправность.





По данным журналистов, сразу после набора высоты в салоне появился дым и запах гари. Судно сразу же развернулось для экстренной посадки. Находящимся на борту представителям СМИ раздали влажные полотенца.





"Проблема обнаружилась через десять минут после взлета по пути в Филадельфию", – сообщил корреспондент CBS Марк Кноллер в Twitter.





Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Меланья Трамп готова отправиться в Филадельфию, как только причина аварии будет устранена.



