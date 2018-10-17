Вынесен приговор полякам, избившим белорусов за разговор на русском

Вечером 8 апреля осужденные напали на семерых граждан Беларуси, которые живут и работают Голдапе. Нападавшие распылили слезоточивый газ, избили двоих потерпевших кулаками и ударили одного из них бутылкой по голове.





Нападавшие признались полиции, что им не понравилось, что потерпевшие говорили по-русски. В Голдапе живут и работают около 200 белорусов, отмечают польские журналисты.