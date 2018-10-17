ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вынесен приговор полякам, избившим белорусов за разговор на русском

17.10.2018 21:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Голдапе суд вынес приговор троим жителям Сувалок, избившим граждан Белоруссии. Как сообщает «Radio Olsztyn», двое из мужчин получили по 10 месяцев тюрьмы, третий — год.

Вечером 8 апреля осужденные напали на семерых граждан Беларуси, которые живут и работают Голдапе. Нападавшие распылили слезоточивый газ, избили двоих потерпевших кулаками и ударили одного из них бутылкой по голове.

Нападавшие признались полиции, что им не понравилось, что потерпевшие говорили по-русски. В Голдапе живут и работают около 200 белорусов, отмечают польские журналисты.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Голдапе суд вынес приговор троим жителям Сувалок, избившим граждан Белоруссии. Как сообщает «Radio Olsztyn», двое из мужчин получили по 10 месяцев тюрьмы, третий — год.
 
Новости дня
Новости разные
 
«С заводом очень приятно работать»: БМЗ собрал на масштабную конференцию деловых партнёров из 13 стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика