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Верховный суд выработал рекомендации для судов по наркопреступлениям, но открыто против МВД не пошел

17.10.2018 21:20 — Разное | Партизан  
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Верховный суд Беларуси на заседании президиума проанализировал, как разрешаются дела о наркопреступлениях, и выработал рекомендации для всех судов страны, сообщил в среду телеканал ОНТ.



Речь идет об индивидуальном подходе при назначении наказания и возможности раньше выйти на свободу тем людям, которым было назначено наказание по антинаркотическим статьям. На заседание были приглашены руководители ведомств правоохранительного блока.

Как отметил заместитель председателя Верховного суда Руслан Анискевич, рекомендации судам – прежде всего обращать внимание на презумпцию невиновности, соблюдение требований по проверке доказательств.

"Строгую ответственность должны нести, когда вина безусловно доказана. При этом наказание должно быть максимально дифференцировано", – подчеркнул он.

По его словам, суды рассматривают и дела об условно-досрочном освобождении по наркотическим статьям и смягчению оставшейся части наказания. Представления по ним в суды вносит Министерство внутренних дел.

Как было отмечено в новостном сюжете канала, за три года действия президентского антинаркотического декрета, когда верхняя планка за преступления, связанные с наркотиками, была поднята до 25 лет лишения свободы, их число снизилось в три раза.

С того времени в местах лишения свободы по решению судов за наркопреступления оказались около 15 тысяч молодых людей.

Напомним, что многие настаивают на смягчении наказания для мелких торговцев или даже потребителей наркотиков. Но МВД неизменно выступает за 2жесткие меры». Верховный суд занял позицию «и нашим, и вашим».  Ведь «индивидуальный подход» это развязанные руки для тех, кто «клепает дело», и для тех, кто выносит приговоры. 


 
 
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Верховный суд Беларуси на заседании президиума проанализировал, как разрешаются дела о наркопреступлениях, и выработал рекомендации для всех судов страны,...
 
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