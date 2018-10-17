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18 октября. События и люди

18.10.2018 03:30 — Разное | Аргументы и факты  
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18 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день кредитных союзов.

Азербайджан - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Харитины - первые холстины. Женщины начинали прясть, а также ткать на ткацких станках первые холсты, которые называли домоткаными. Безветрие - к похолоданию.

РОДИЛИСЬ:

1799 Кристиан Фридрих ШЁНБЕЙН, немецкий химик, открывший озон и давший ему название (1840).

1908 Алексей Семёнович БУРДЕЙНЫЙ, советский военачальник. Его танки первыми вошли в Минск 3 июля 1944 года.

1926 Чак (Чарльз Эдвард Андерсон) БЕРРИ, американский пионер рок-н-ролла. Умер в 2017 году.

1926 Клаус КИНСКИ (Николас Карл Гюнтер НАКШИНСКИ), американский актёр, родом из Польши. Отец актрисы Настасьи Кински. В жизни Кински отличался эпатажным поведением. Однажды он со сцены бросал канделябры с горящими свечами в публику за её «неблагодарность», в результате чего выгорел театр. В его автобиографии с порнографическим содержанием «Я жажду любви» (1987) изложены разного рода оскорбительные инсинуации в отношении его сестры и дочери Настасьи. Это послужило причиной разрыва отношений с семьёй, поэтому на его похоронах был только сын Николай.

1934 Кир БУЛЫЧЁВ (Игорь Всеволодович МОЖЕЙКО), российский писатель-фантаст.

1939 Ли Харви ОСВАЛЬД, официальный убийца американского президента КЕННЕДИ. Долгое время жил в Минске.

1956 Мартина НАВРАТИЛОВА, американская теннисистка, родом из Чехии. В 1974 году выиграла Открытое первенство США, за что получила чек на $50 тыс. Чиновники в Праге отобрали эти деньги, оставив Навратиловой жалкие $200. Видимо, тогда у неё впервые зародилась мысль сбежать из ЧССР.

1959 Сергей Леонидович ДОРЕНКО, российский тележурналист. У него две дочери и сын.

1960 Жан-Клод Камилл Франсуа Ван ДАММ (Ван ВАРЕНБЕРГ), бельгийский актёр. Родился в семье бухгалтера и продавщицы цветов. Рос хилым и боязливым ребёнком, пока отец не отдал его в секцию каратэ. Карьеру актёра начинал с порнофильмов. По его собственному признанию, английский язык Ван Дамм начал учить с помощью мультсериала «Флинстоуны» по телевизору. У него от двух браков трое детей.

1973 Сергей Витальевич БЕЗРУКОВ, российский актёр. Был назван родителями в честь поэта Сергея ЕСЕНИНА. Был женат на актрисе Ирине Безруковой. Ныне в браке с режиссёром Анной МАТИСОН, у них дочь Мария 2016 г.р. Отказался сниматься в роли Саши Белого в продолжении сериала «Бригада».

1984 Лидси Кэролайн ВОНН (урожд. КИЛДОУ), знаменитая американская горнолыжница.

1988 Андрей Леонидович СТАСЬ, белорусский хоккеист.

СОБЫТИЯ:

1867 Россия продала Аляску Америке за $7,2 млн Интересно, что в этот же день на Аляске был введён действовавший в США григорианский календарь. Таким образом, жители Аляски легли спать 6 октября, а проснулись18 октября. Критики в США в то время считали, что деньги были потрачены впустую - на гигантское количество льда. Но доходы американцев только от прибрежного китоловства у берегов Аляски с 1868 по 1890 гг. намного превысили сумму, затраченную на приобретение этой богатейшей провинции Российской империи.

1896 В «Нью-Йорк Джорнел» появились первые в мире комиксы.

1896 Полным провалом завершилась премьера пьесы А. ЧЕХОВА «Чайка», после чего он зарёкся писать что-либо для сцены.

1922 Была основана британская телерадиовещательная корпорация BBC.

1967 Советская космическая станция «Венера-4» впервые осуществила посадку на Венере.

1992 Американец Джим КЭРОЛ метнул игральную карту на 61,26 м (мировой рекорд).

2007 В Пакистане произошёл крупнейший в истории страны теракт: был взорван кортеж премьер-министра Беназир БХУТТО, погибли 130 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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