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Переймет ли Россия нововведения Беларуси в трансплантологии

18.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси в первом чтении приняты поправки в закон о трансплантации органов. Законопроектом вводится понятия «перекрестной трансплантации». Создается нормативная база для увеличения числа живых безвозмездных доноров. Если органы от донора-родственника не подходят, можно провести обмен. Органы пациенту также смогут пожертвовать родственники до 3-го поколения. Живыми донорами могут стать племянники, двоюродные и троюродные братья, сестры. Ранее пожертвовать органы могли только родители, дети, родные братья и сестры

Законопроект упрощает международное сотрудничество в трансплантологии. После принятия закона ускорятся процедуры обмена органами и тканями. В 2017 году в Беларуси провели более 550 операций по пересадке органов. Время ожидания пересадки внутренних органов в Беларуси – в среднем около года. 

Ежегодно в мире проводится более 115 тыс. операций по пересадке донорских органов. 69% всех трансплантаций – операции по пересадке почки. 20% операций по трансплантации – пересадка печени, 5%, сердца, 3% – легких. За пять лет число пересаженных органов выросло на15%, примерно на 3% в год. Только 10% пациентов, нуждающихся в трансплантации, получают донорские органы. Лидеры в транспланталогии – Испания, Хорватия, Мальта и США. В 2017 году в России сделали 1896 операций по пересадке органов. Хирурги провели 1175 трансплантаций почки, 438 – печени, 252 – сердца, 25 – легких. За пять лет число россиян, получивших донорские органы, выросло на 55%. Сейчас в России живут более 13,5 тысяч человек с донорскими органами. 

Нужно ли вносить поправки в российский закон о трансплантации донорских органов, телеканалу «МИР 24» рассказал руководитель отделения трансплантации почки и поджелудочной железы НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, хирург, кандидат медицинских наук Алексей Пинчук. Интервью смотрите в видеоролике. 



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В Беларуси в первом чтении приняты поправки в закон о трансплантации органов. Законопроектом вводится понятия «перекрестной трансплантации».
 
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