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Деньги должны работать на вас. Начните зарабатывать прямо сейчас!

18.10.2018 04:23 — Разное | Myfin  
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Деньги должны работать на вас. Начните зарабатывать прямо сейчас!
Деньги должны работать на вас. Начните зарабатывать прямо сейчас!

ПРОСТО ОТКРЫТЬ

  1. Зайдите в Интернет-банк
  2. Заполните заявку на открытие депозита
  3. Откройте депозит

УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТА

Процентная ставка:

  • до 10% годовых в белорусских рублях
  • до 2,2% годовых в иностранной валюте

Минимальная сумма депозита:

  • от 50 белорусских рублей
  • от 50 евро
  • от 50 долларов США

ПРЕИМУЩЕСТВА

  1. Дистанционное открытие депозита в Интернет-банке и никаких очередей
  2. Допускается пополнение депозита
  3. Выплата процентов (ежемесячно или капитализация)
Таким образом, положив деньги во вклад, Вы зарабатываете, не прилагая абсолютно никаких усилий!

Подробности по круглосуточным телефонам Контакт-центра: 8017 388-48-25, 205 (с мобильного), а также на сайте Банка БелВЭБ в разделе «Депозиты ONLINE».

 
 
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