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Выбираем автомобиль-хэтчбек в белорусском салоне

18.10.2018 06:47 — Разное | Myfin  
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Выбираем автомобиль-хэтчбек в белорусском салоне
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Из 30 дилеров, у которых были продажи в третьем квартале текущего года, хэтчбек можно купить только у трех. Смотрим, сколько стоят такие модели и какие программы покупки на них распространяются.

Renault SANDERO и Renault Sandero STEPWAY

Renault SANDERO на сайте дилера стоит от 17 800 рублей – по акции. В пересчете на доллары это $8 400.

Более «продвинутая» модель – Renault Sandero STEPWAY – стоит от 21 800 рублей, или $10 290. Кстати, эта модель заняла второе место в Топ-30 моделей по результатам продаж членами Белоруской автомобильной ассоциации за три квартала 2018 года.

Выбираем автомобиль-хэтчбек в белорусском салоне

Renault SANDERO

В разделе «Программы финансирования» на сайте дилера предлагается три варианта кредита на приобретение такого автомобиля – помимо покупки за наличные.

Новый Renault SANDERO можно купить в кредит под 1,9% годовых в первый год по программе «Легкий старт». После 12-го месяца платежи рассчитываются по ставке стандартной программы – это 16,1%. Кредит выдается в белорусских рублях без справок и поручителей на 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без выплаты процентов. Аванс составляет половину от стоимости авто.

По программе «Поехали!» стать владельцем нового Renault SANDERO можно за 3 560 рублей – именно столько составляет авансовый платеж. Кредит также выдается в белорусских рублях на 10 лет. Процентная ставка – 16,1%.

Кредитная программа в белорусских рублях предлагает два варианта финансирования: «Минимальный аванс» и «Минимальная ставка». В первом случае авансовый платеж составляет от 20%, ставка – 16,1%, кредит выдается в белорусских рублях. Второй вариант предполагает ставку в 12,9%, не требуется справка о доходах. Авансовый платеж – от 50%. Кредит также выдается на 10 лет.

Выбираем автомобиль-хэтчбек в белорусском салоне

Renault Sandero STEPWAY

Все перечисленные условия характерны и для Renault Sandero STEPWAY. Правда, по программе «Поехали!» первоначальный взнос составит от 4 340 рублей.

Ford Fiesta Trend

Хэтчбек Ford Fiesta Trend у столичного дилера стоит от 25 931 рубля, или $12 283.

Помимо налички, автомобиль можно купить в кредит и в рассрочку.

При покупке в рассрочку первоначальный взнос составляет от 41 до 60% от стоимости авто. Рассрочка выдается на срок до 5 лет, при оформлении нужна справка о доходах.

В кредит автомобиль можно купить по трем программам – все они от БТА Банка.

Выбираем автомобиль-хэтчбек в белорусском салоне

 
 
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Сегодня автомобили с типом кузова хэтчбек очень популярны особенно среди горожан.
 
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