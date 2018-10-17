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18 и 19 октября проезд через пункт пропуска "Каменный Лог" может быть затруднен
18 и 19 октября проезд в Литву через пункт пропуска «Каменный Лог» может быть затруднен — будут менять дорожное полотно. Об этом
Работы по замене дорожного полотна будут проходить в четверг и пятницу с 9.00 до 18.00 на территории между пунктами пропуска «Каменный Лог» (Беларусь) и «Мядининкай» (Литва).
В Госпогранкомитете предупредули пересекающих границу водителей о возможных неудобствах. В ведомстве также призвали при планировании зарубежной поездки учитывать данную информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.
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Работы по замене дорожного полотна будут проходить в четверг и пятницу с 9.00 до 18.00 на территории между пунктами пропуска "Каменный Лог" (Беларусь) и "Мядининкай"...
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