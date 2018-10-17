|
20 октября открывается внешнее кольцо моста на МКАД в районе Лошицы
Новости Беларуси. Пробки на МКАД в районе Лошицы скоро уйдут в прошлое: работы на проблемном мосту близятся к финалу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Опробовать мост по внешнему кольцу можно будет уже в субботу 20 октября.
Полностью мост откроют 5 ноября, а это – к радости водителей – раньше, чем планировали. Ремонт в районе съезда на Игуменский тракт выполнили быстрее благодаря оперативности строителей и хорошей погоде. Работы практически завершены, конструкция уже сейчас выглядит довольно прочной.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордострой»:
К слову, о безопасности на мосту волноваться не стоит: здесь вскоре проведут комплексные испытания на прочность. В строительстве использовали современные технологии, которые позволят надолго забыть о ремонте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пробки на МКАД в районе Лошицы скоро уйдут в прошлое: работы на проблемном мосту близятся к финалу, сообщили в программе «Столичные подробности»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)