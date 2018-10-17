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20 октября открывается внешнее кольцо моста на МКАД в районе Лошицы

18.10.2018 02:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пробки на МКАД в районе Лошицы скоро уйдут в прошлое: работы на проблемном мосту близятся к финалу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

20 октября открывается внешнее кольцо моста на МКАД в районе Лошицы

Опробовать мост по внешнему кольцу можно будет уже в субботу 20 октября.

Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ

Полностью мост откроют 5 ноября, а это – к радости водителей – раньше, чем планировали. Ремонт в районе съезда на Игуменский тракт выполнили быстрее благодаря оперативности строителей и хорошей погоде. Работы практически завершены, конструкция уже сейчас выглядит довольно прочной.

20 октября открывается внешнее кольцо моста на МКАД в районе Лошицы

Александр Ярошик, директор ГП «Гордострой»:
По проекту должны были заканчивать в феврале, но в связи с тем, что привлекали очень много людей, сторонних организаций, естественно, сделали до срока. Потому что зимой все равно бы не получилось так качественно сделать. Остаются работы в настоящий момент по устройству барьерного ограждения. Ну и останется еще озеленение.

20 октября открывается внешнее кольцо моста на МКАД в районе Лошицы

К слову, о безопасности на мосту волноваться не стоит: здесь вскоре проведут комплексные испытания на прочность. В строительстве использовали современные технологии, которые позволят надолго забыть о ремонте.

 
 
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Новости Беларуси. Пробки на МКАД в районе Лошицы скоро уйдут в прошлое: работы на проблемном мосту близятся к финалу, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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