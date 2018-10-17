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«Мера это, конечно, крайняя»: как проходит процедура выселения за неуплату коммуналки
Новости Беларуси. С начала 2018 года из коммерческих и социальных квартир выселили 27 должников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Еще в более чем 13 тысячах квартир, где также есть долги по счетам, было на время приостановлено оказание услуг. Порой жесткие меры все же дают эффект: в Минске количество неплательщиков снижается.
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Новости Беларуси. С начала 2018 года из коммерческих и социальных квартир выселили 27 должников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Еще в более чем...
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