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Минск в тройке самых чистых городов мира по версии The Street

18.10.2018 02:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск вошел в тройку самых чистых городов мира. Рейтинг опубликовал известный американский новостной портал финансовых новостей The Street, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск в тройке самых чистых городов мира по версии The Street

При составлении списка учитывались отзывы туристов и оценки пользователей бронирования жилья. Белорусскую столицу опередили лишь Сингапур и Токио. Всего за звание «самых опрятных» боролись 30 городов. В десятку лидеров также вошли Киото, Казань, Абу-Даби, Цюрих и Стокгольм. Замкнул тридцатку самых чистых американский Бостон.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск вошел в тройку самых чистых городов мира. Рейтинг опубликовал известный американский новостной портал финансовых новостей The Street, сообщили...
 
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