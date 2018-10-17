|
Когда нельзя пройти мимо. В Беларуси появилась новая соцуслуга – замещающая семья
Новости Беларуси. Стать родными людьми. Минская область лидирует по количеству приемных семей для пожилых и инвалидов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В регионе их появилось 6, всего же в республике – 13. Напомним, что с начала 2018 года вступила в силу новая редакция закона «О социальном обслуживании», в которой и предусмотрена новая форма соцуслуги – замещающая семья для граждан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Стать родными людьми. Минская область лидирует по количеству приемных семей для пожилых и инвалидов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)