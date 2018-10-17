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Когда нельзя пройти мимо. В Беларуси появилась новая соцуслуга – замещающая семья

18.10.2018 01:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Стать родными людьми. Минская область лидирует по количеству приемных семей для пожилых и инвалидов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Когда нельзя пройти мимо. В Беларуси появилась новая соцуслуга – замещающая семья

В регионе их появилось 6, всего же в республике – 13. Напомним, что с начала 2018 года вступила в силу новая редакция закона «О социальном обслуживании», в которой и предусмотрена новая форма соцуслуги – замещающая семья для граждан.

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Когда нельзя пройти мимо. В Беларуси появилась новая соцуслуга – замещающая семья

 
 
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Новости Беларуси. Стать родными людьми. Минская область лидирует по количеству приемных семей для пожилых и инвалидов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
 
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