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Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

18.10.2018 01:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жительница Гродно стала первым в Беларуси медовым сомелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

Она прошла курс в Италии, где научилась на уровне чувств определять сорт меда. Дегустация схожа с винной, даже используются те же бокалы. Но есть и принципиальные отличия. Наш корреспондент Галина Буро отправилась увидеть все своими глазами и узнать: сможет ли сомелье вслепую определить название меда?

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

Ольга Гаврилик, медовый сомелье:
Нам нужно, скажем, получить аромат из меда. Чтобы аромат достать, нужно перемешать мед.

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

В медовой дегустации все начинается с оценки цвета, потом запах, вкус и структура. Мед, в отличие от вина, надо проглатывать, перебить вкус поможет кусок кислого яблока. Теперь Ольга Гаврилик может точно сказать, в бокале мед гречишный или липовый, и есть ли липа в технологии производства.

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

Ольга Гаврилик:
Если пчеловод достал рамку и здесь она не запечатана, там большое содержание влаги, воды.

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

Ольга Гаврилик – потомственный пчеловод: этим занимался дед, отец.

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

Теперь и она в медовом деле: свая фирма по производству сладкого продукта, к тому же в личной коллекции – около 70 сортов из разных стран, в том числе из Австралии, Шри-Ланки и Вьетнама. Принцип «развиваться, не стоять на месте» – ее случай.

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

Ольга Гаврилик:
Я знала, что в Италии единственное в мире место, где можно пройти эти курсы, стать медовым сомелье, в городе Болонья. Я туда написала, ждала ответа.

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

Во время обучения узнала, что чашка утреннего кофе может снизить чувствительность вкусовых рецепторов. Пришлось отказаться от этого напитка. Говорит, диплом сомелье – это только начало, нужны ежедневные тренировки.

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

Галина Буро, СТВ:
Мы решили провести собственный эксперимент. Для этого наугад в магазине купили банку меда, а название заклеили. И сейчас попросим Ольгу охарактеризовать этот продукт.

Сенсорный анализ занимает всего пару минут. И вот результат:

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

– Этот мед больше похож на ранний, майский мед.
– Сейчас откроем, посмотрим. Майский!

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

От новых знаний – польза для дела: теперь контроль за качеством станет более строгим. К тому же на этикетках готового продукта появится такая дополнительная информация о вкусе, которую может дать лишь человек, но не лаборатория.

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

Ольга Гаврилик:
В плане медового сомелье мне еще предстоит два этапа обучения. И как итоговая такая, завершающая – это попасть в национальный реестр.

Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ

А еще в планах развивать производственный туризм: устройство улья, секреты пчеловодства, мастер-классы и профессиональная дегустация. В ближайшие дни здесь в гости ждут французов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Жительница Гродно стала первым в Беларуси медовым сомелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она прошла курс в Италии, где научилась...
 
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