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Сможет ли первый в Беларуси медовый сомелье вслепую определить название мёда? Эксперимент СТВ
Новости Беларуси. Жительница Гродно стала первым в Беларуси медовым сомелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она прошла курс в Италии, где научилась на уровне чувств определять сорт меда. Дегустация схожа с винной, даже используются те же бокалы. Но есть и принципиальные отличия. Наш корреспондент Галина Буро отправилась увидеть все своими глазами и узнать: сможет ли сомелье вслепую определить название меда?
Ольга Гаврилик, медовый сомелье:
В медовой дегустации все начинается с оценки цвета, потом запах, вкус и структура. Мед, в отличие от вина, надо проглатывать, перебить вкус поможет кусок кислого яблока. Теперь Ольга Гаврилик может точно сказать, в бокале мед гречишный или липовый, и есть ли липа в технологии производства.
Ольга Гаврилик:
Ольга Гаврилик – потомственный пчеловод: этим занимался дед, отец.
Теперь и она в медовом деле: свая фирма по производству сладкого продукта, к тому же в личной коллекции – около 70 сортов из разных стран, в том числе из Австралии, Шри-Ланки и Вьетнама. Принцип «развиваться, не стоять на месте» – ее случай.
Ольга Гаврилик:
Во время обучения узнала, что чашка утреннего кофе может снизить чувствительность вкусовых рецепторов. Пришлось отказаться от этого напитка. Говорит, диплом сомелье – это только начало, нужны ежедневные тренировки.
Галина Буро, СТВ:
Сенсорный анализ занимает всего пару минут. И вот результат:
– Этот мед больше похож на ранний, майский мед.
От новых знаний – польза для дела: теперь контроль за качеством станет более строгим. К тому же на этикетках готового продукта появится такая дополнительная информация о вкусе, которую может дать лишь человек, но не лаборатория.
Ольга Гаврилик:
А еще в планах развивать производственный туризм: устройство улья, секреты пчеловодства, мастер-классы и профессиональная дегустация. В ближайшие дни здесь в гости ждут французов.
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Новости Беларуси. Жительница Гродно стала первым в Беларуси медовым сомелье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она прошла курс в Италии, где научилась...
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