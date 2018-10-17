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Новости экономики
Новости Беларуси. Реальные доходы белорусов с начала 2018 года выросли почти на 8 %, Белорусская железная дорога переходит на новое расписание, строительную отрасль ожидает перезагрузка. Подробности в экономическом обзоре программы Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Реальные доходы белорусов с начала 2018 года выросли почти на 8 %, Белорусская железная дорога переходит на новое расписание, строительную отрасль...
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