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В Беларуси пересмотрят подходы к формированию заработной платы строителей
Новости Беларуси. Такие меры помогут удержать молодых специалистов на первом месте работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения ожидают и учащихся, которые выбрали себе такую специальность. В образовании продолжат внедрять новые подходы к обучению. Так, уже сегодня в стране работает 10 ресурсных центров, где собраны самые современные технологии в строительстве. Повысить свой уровень знаний здесь могут не только действующие, но и будущие строители.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Выездная коллегия двух министерств прошла в Витебском техническом колледже. Министерство образование намерено провести подобные совместные коллегии по всем отраслям экономики
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Новости Беларуси. Такие меры помогут удержать молодых специалистов на первом месте работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения ожидают и...
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