Бывший первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский вернулся в банкиры

Новости Беларуси. 17 октября стало известно, что наблюдательный совет банка БелВЭБ избрал его председателем правления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банк БелВЭБ пятый в Беларуси по размеру уставного фонда. В настоящее время он является одним из крупнейших кредиторов реального сектора экономики.