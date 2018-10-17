|
Бывший первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский вернулся в банкиры
Новости Беларуси. 17 октября стало известно, что наблюдательный совет банка БелВЭБ избрал его председателем правления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Банк БелВЭБ пятый в Беларуси по размеру уставного фонда. В настоящее время он является одним из крупнейших кредиторов реального сектора экономики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 17 октября стало известно, что наблюдательный совет банка БелВЭБ избрал его председателем правления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)