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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в 2018 году выросли почти на 8%
Новости Беларуси. Структура финансовых потоков почти неизменна. Две трети занимает оплата труда, четверть приходится на различные выплаты: пенсии, пособия, стипендии и так далее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реальные располагаемые денежные доходы – один из главных экономических индикаторов, по которым определяется благосостояние граждан. Это то, что остается после уплаты налогов, сборов и взносов, с поправкой на инфляцию.
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Новости Беларуси. Структура финансовых потоков почти неизменна. Две трети занимает оплата труда, четверть приходится на различные выплаты: пенсии, пособия,...
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