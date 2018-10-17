Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в 2018 году выросли почти на 8%

Новости Беларуси. Структура финансовых потоков почти неизменна. Две трети занимает оплата труда, четверть приходится на различные выплаты: пенсии, пособия, стипендии и так далее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реальные располагаемые денежные доходы – один из главных экономических индикаторов, по которым определяется благосостояние граждан. Это то, что остается после уплаты налогов, сборов и взносов, с поправкой на инфляцию.