Анализируем автокредиты: есть ли разница брать в займ новую или поддержанную машину

FINANCE.TUT.BY продолжает анализировать кредиты на покупку автомобиля. Сегодня мы посмотрели, что предлагают банки для покупки автомобиля с пробегом.
В итоговую таблицу попали предложения для покупки автомобиля с пробегом. Важный критерий отбора: отсутствие привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.
Сразу отметим, что условия по кредитам на новый автомобиль и на автомобиль с пробегом будут отличаться. Для бэушных автомобилей ставки могут быть выше, сокращенный срок возврата и больший процент собственного участия клиента в сделке.
Давайте сравним условия подробнее.
Банк, кредит
Ставка, срок, максимальная сумма
Минимальный процент собственного участия, обеспечение
Банк ВТББеларусь, «Автокредит без залога»
Первый 90 дней 9,9%, потом 19,9%, до 5 лет, до 25 000 рублей
нет
Приорбанк, «На любой автомобиль»
15,5−16,1% (в зависимости от суммы) или 19% (при оформлении кредита без страховки), до 5 лет, до 10 000 долларов в эквиваленте
20%, поручительство супруга/супруги (при наличии)
БПС-Сбербанк, «Главная дорога соСбербанком!»
15,45% (со страховкой),
15,95% (без страховки),
до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте
0 — 50% (в зависимости от залога), залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)
Банк БелВЭБ, «Сваё аўто»
14,1%, до 7 лет, до 45 000 рублей
нет, залог автомобиля, дополнительно свыше 20 000 рублей — поручительство
Белагропромбанк, «Автокредитование»
первый год — 14%, потом — 15%, до 5 или 7 лет (в зависимости от даты выпуска автомобиля), до 70% стоимости автомобиля
30%, залог автомобиля или поручительство
Белинвестбанк, «На приобретение автомобиля»
16,1%, до 7 лет, до 100% стоимости приобретаемого автомобиля
нет, поручительство, гарантийный депозит денежных средств
30%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)
Беларусбанк, «На приобретение автомобиля»
первые 180 дней — 14%, потом — 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности
нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством
Белорусский народный банк, «Авто спробегом»
16% или 16,1% (в зависимости от вида страхования),
до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля
20%, залог приобретаемого автомобиля
Главные выводы об автокредитах:
у банков предложений для покупки автомобиля с пробегом меньше, чем на покупку нового. Если прокредитовать покупку нового автомобиля готовы 14 банков, то подержанного — уже 10;
ставки по кредитам на подержанные автомобили составляют 14,1 — 16,1%. Это немного выше, чем при кредитах на новый автомобиль, но разница незначительная;
без собственного участия в сделке можно оформить кредит у Банка ВТБ, Паритетбанка, Белинвестбанка, Банка БелВЭБ, Беларусбанка и БПС-Сбербанка. Для остальных банков придется накопить около 30% от стоимости автомобиля прежде, чем подать заявку на рассмотрение;
вернуть займ нужно будет за 5 — 7 лет. Отметим, что среди кредитов на поддержанный автомобиль больше предложений со сроком до 5 лет;
в качестве залога будет выступать приобретаемый автомобиль, но иногда по условиям банка может потребоваться и наличие поручителя;
Сколько платим и переплачиваем?
Очень важно понять во сколько действительно обойдется кредит. Для этого мы рассчитаем максимальный ежемесячный платеж и общую переплату на примере кредита «Сваё аўто»Банка БелВЭБ (самая низкая процентная ставка, длительный срок).
Предположим, что планируется покупка недорогого автомобиля в пределах 5 тысяч долларов в эквиваленте (или 10 700 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки необходимо дополнительно около 7500 рублей.
Для такой суммы и срока кредита 7 лет ежемесячный платеж составит 177,42 рублей, а итоговая переплата примерно 3 745,14 рубля (если платить строго по графику без досрочного погашения).
Необходимая минимальная зарплата для оформление кредита должна составить 446 рублей (при условии, что нет других кредитов, рассрочек и детей до 18 лет).