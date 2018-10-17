Анализируем автокредиты: есть ли разница брать в займ новую или поддержанную машину

FINANCE.TUT.BY продолжает анализировать кредиты на покупку автомобиля. Сегодня мы посмотрели, что предлагают банки для покупки автомобиля с пробегом.





В итоговую таблицу попали предложения для покупки автомобиля с пробегом. Важный критерий отбора: отсутствие привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

Сразу отметим, что условия по кредитам на новый автомобиль и на автомобиль с пробегом будут отличаться. Для бэушных автомобилей ставки могут быть выше, сокращенный срок возврата и больший процент собственного участия клиента в сделке.

Давайте сравним условия подробнее.

Банк, кредит Ставка, срок, максимальная сумма Минимальный процент собственного участия, обеспечение Банк ВТБ Беларусь,

«Автокредит без залога»

Первый 90 дней 9,9%, потом 19,9%, до 5 лет, до 25 000 рублей нет Приорбанк,

«На любой автомобиль» 15,5−16,1% (в зависимости от суммы) или 19% (при оформлении кредита без страховки), до 5 лет, до 10 000 долларов в эквиваленте 20%, поручительство супруга/супруги (при наличии) БПС-Сбербанк,

«Главная дорога соСбербанком!»

15,45% (со страховкой), 15,95% (без страховки), до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте 0 — 50% (в зависимости от залога), залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке) Банк БелВЭБ,

«Сваё аўто»

14,1%, до 7 лет, до 45 000 рублей нет, залог автомобиля, дополнительно свыше 20 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

«Автокредитование»

первый год — 14%, потом — 15%, до 5 или 7 лет (в зависимости от даты выпуска автомобиля), до 70% стоимости автомобиля 30%, залог автомобиля или поручительство Белинвестбанк,

«На приобретение автомобиля»

16,1%, до 7 лет, до 100% стоимости приобретаемого автомобиля нет, поручительство, гарантийный депозит денежных средств Паритетбанк,

«АвтоШанс»

15,75%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности нет, залог автомобиля, поручительство Франсабанк,

«Наприобретение подержанного автомобиля»

16%, до 5 лет, до 70% от стоимости автомобиля 30%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости) Беларусбанк,

«На приобретение автомобиля»

первые 180 дней — 14%, потом — 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством Белорусский народный банк,

«Авто спробегом»

16% или 16,1% (в зависимости от вида страхования), до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля 20%, залог приобретаемого автомобиля

Банк, кредит Ставка, срок, максимальная сумма Минимальный процент собственного участия, обеспечение Банк ВТБ Беларусь,

«Автокредит без залога»

Первый 90 дней 9,9%, потом 19,9%, до 5 лет, до 25 000 рублей нет Приорбанк,

«На любой автомобиль» 15,5−16,1% (в зависимости от суммы) или 19% (при оформлении кредита без страховки), до 5 лет, до 10 000 долларов в эквиваленте 20%, поручительство супруга/супруги (при наличии) БПС-Сбербанк,

«Главная дорога соСбербанком!»

15,45% (со страховкой), 15,95% (без страховки), до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте 0 — 50% (в зависимости от залога), залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке) Банк БелВЭБ,

«Сваё аўто»

14,1%, до 7 лет, до 45 000 рублей нет, залог автомобиля, дополнительно свыше 20 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

«Автокредитование»

первый год — 14%, потом — 15%, до 5 или 7 лет (в зависимости от даты выпуска автомобиля), до 70% стоимости автомобиля 30%, залог автомобиля или поручительство Белинвестбанк,

«На приобретение автомобиля»

16,1%, до 7 лет, до 100% стоимости приобретаемого автомобиля нет, поручительство, гарантийный депозит денежных средств Паритетбанк,

«АвтоШанс»

15,75%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности нет, залог автомобиля, поручительство Франсабанк,

«Наприобретение подержанного автомобиля»

16%, до 5 лет, до 70% от стоимости автомобиля 30%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости) Беларусбанк,

«На приобретение автомобиля»

первые 180 дней — 14%, потом — 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством Белорусский народный банк,

«Авто спробегом»

16% или 16,1% (в зависимости от вида страхования), до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля 20%, залог приобретаемого автомобиля

Главные выводы об автокредитах:

у банков предложений для покупки автомобиля с пробегом меньше, чем на покупку нового. Если прокредитовать покупку нового автомобиля готовы 14 банков, то подержанного — уже 10;

ставки по кредитам на подержанные автомобили составляют 14,1 — 16,1%. Это немного выше, чем при кредитах на новый автомобиль, но разница незначительная;

без собственного участия в сделке можно оформить кредит у Банка ВТБ , Паритетбанка, Белинвестбанка , Банка БелВЭБ , Беларусбанка и БПС-Сбербанка . Для остальных банков придется накопить около 30% от стоимости автомобиля прежде, чем подать заявку на рассмотрение;

, , , и . Для остальных банков придется накопить около 30% от стоимости автомобиля прежде, чем подать заявку на рассмотрение; вернуть займ нужно будет за 5 — 7 лет. Отметим, что среди кредитов на поддержанный автомобиль больше предложений со сроком до 5 лет;

в качестве залога будет выступать приобретаемый автомобиль, но иногда по условиям банка может потребоваться и наличие поручителя;

Сколько платим и переплачиваем?

Очень важно понять во сколько действительно обойдется кредит. Для этого мы рассчитаем максимальный ежемесячный платеж и общую переплату на примере кредита «Сваё аўто» Банка БелВЭБ (самая низкая процентная ставка, длительный срок).

Предположим, что планируется покупка недорогого автомобиля в пределах 5 тысяч долларов в эквиваленте (или 10 700 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки необходимо дополнительно около 7500 рублей.

Для такой суммы и срока кредита 7 лет ежемесячный платеж составит 177,42 рублей, а итоговая переплата примерно 3 745,14 рубля (если платить строго по графику без досрочного погашения).

Необходимая минимальная зарплата для оформление кредита должна составить 446 рублей (при условии, что нет других кредитов, рассрочек и детей до 18 лет).

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