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Анализируем автокредиты: есть ли разница брать в займ новую или поддержанную машину

18.10.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY продолжает анализировать кредиты на покупку автомобиля. Сегодня мы посмотрели, что предлагают банки для покупки автомобиля с пробегом.


В итоговую таблицу попали предложения для покупки автомобиля с пробегом. Важный критерий отбора: отсутствие привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

Сразу отметим, что условия по кредитам на новый автомобиль и на автомобиль с пробегом будут отличаться. Для бэушных автомобилей ставки могут быть выше, сокращенный срок возврата и больший процент собственного участия клиента в сделке.

Давайте сравним условия подробнее.

Банк, кредит

Ставка, срок, максимальная сумма

Минимальный процент собственного участия, обеспечение

Банк ВТБ Беларусь,
«Автокредит без залога»

Первый 90 дней 9,9%, потом 19,9%, до 5 лет, до 25 000 рублей

нет

Приорбанк,
«На любой автомобиль»

15,5−16,1% (в зависимости от суммы) или 19% (при оформлении кредита без страховки), до 5 лет, до 10 000 долларов в эквиваленте

20%, поручительство супруга/супруги (при наличии)

БПС-Сбербанк,
«Главная дорога соСбербанком!»

15,45% (со страховкой),

15,95% (без страховки),

до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте

0 — 50% (в зависимости от залога), залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)

Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»

14,1%, до 7 лет, до 45 000 рублей

нет, залог автомобиля, дополнительно свыше 20 000 рублей — поручительство

Белагропромбанк,
«Автокредитование»

первый год — 14%, потом — 15%, до 5 или 7 лет (в зависимости от даты выпуска автомобиля), до 70% стоимости автомобиля

30%, залог автомобиля или поручительство

Белинвестбанк,
«На приобретение автомобиля»

16,1%, до 7 лет, до 100% стоимости приобретаемого автомобиля

нет, поручительство, гарантийный депозит денежных средств

Паритетбанк,
«АвтоШанс»

15,75%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности

нет, залог автомобиля, поручительство

Франсабанк,
«Наприобретение подержанного автомобиля»

16%, до 5 лет, до 70% от стоимости автомобиля

30%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Беларусбанк,
«На приобретение автомобиля»

первые 180 дней — 14%, потом — 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности

нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Белорусский народный банк,
«Авто спробегом»

16% или 16,1% (в зависимости от вида страхования),

до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля

20%, залог приобретаемого автомобиля

Банк, кредит

Ставка, срок, максимальная сумма

Минимальный процент собственного участия, обеспечение

Банк ВТБ Беларусь,
«Автокредит без залога»

Первый 90 дней 9,9%, потом 19,9%, до 5 лет, до 25 000 рублей

нет

Приорбанк,
«На любой автомобиль»

15,5−16,1% (в зависимости от суммы) или 19% (при оформлении кредита без страховки), до 5 лет, до 10 000 долларов в эквиваленте

20%, поручительство супруга/супруги (при наличии)

БПС-Сбербанк,
«Главная дорога соСбербанком!»

15,45% (со страховкой),

15,95% (без страховки),

до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте

0 — 50% (в зависимости от залога), залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)

Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»

14,1%, до 7 лет, до 45 000 рублей

нет, залог автомобиля, дополнительно свыше 20 000 рублей — поручительство

Белагропромбанк,
«Автокредитование»

первый год — 14%, потом — 15%, до 5 или 7 лет (в зависимости от даты выпуска автомобиля), до 70% стоимости автомобиля

30%, залог автомобиля или поручительство

Белинвестбанк,
«На приобретение автомобиля»

16,1%, до 7 лет, до 100% стоимости приобретаемого автомобиля

нет, поручительство, гарантийный депозит денежных средств

Паритетбанк,
«АвтоШанс»

15,75%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности

нет, залог автомобиля, поручительство

Франсабанк,
«Наприобретение подержанного автомобиля»

16%, до 5 лет, до 70% от стоимости автомобиля

30%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Беларусбанк,
«На приобретение автомобиля»

первые 180 дней — 14%, потом — 15,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности

нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Белорусский народный банк,
«Авто спробегом»

16% или 16,1% (в зависимости от вида страхования),

до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля

20%, залог приобретаемого автомобиля

Главные выводы об автокредитах:

  • у банков предложений для покупки автомобиля с пробегом меньше, чем на покупку нового. Если прокредитовать покупку нового автомобиля готовы 14 банков, то подержанного — уже 10;
  • ставки по кредитам на подержанные автомобили составляют 14,1 — 16,1%. Это немного выше, чем при кредитах на новый автомобиль, но разница незначительная;
  • без собственного участия в сделке можно оформить кредит у Банка ВТБ, Паритетбанка, Белинвестбанка, Банка БелВЭБ, Беларусбанка и БПС-Сбербанка. Для остальных банков придется накопить около 30% от стоимости автомобиля прежде, чем подать заявку на рассмотрение;
  • вернуть займ нужно будет за 5 — 7 лет. Отметим, что среди кредитов на поддержанный автомобиль больше предложений со сроком до 5 лет;
  • в качестве залога будет выступать приобретаемый автомобиль, но иногда по условиям банка может потребоваться и наличие поручителя;

Сколько платим и переплачиваем?

Очень важно понять во сколько действительно обойдется кредит. Для этого мы рассчитаем максимальный ежемесячный платеж и общую переплату на примере кредита «Сваё аўто» Банка БелВЭБ (самая низкая процентная ставка, длительный срок).

Предположим, что планируется покупка недорогого автомобиля в пределах 5 тысяч долларов в эквиваленте (или 10 700 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки необходимо дополнительно около 7500 рублей.

Для такой суммы и срока кредита 7 лет ежемесячный платеж составит 177,42 рублей, а итоговая переплата примерно 3 745,14 рубля (если платить строго по графику без досрочного погашения).

Необходимая минимальная зарплата для оформление кредита должна составить 446 рублей (при условии, что нет других кредитов, рассрочек и детей до 18 лет).

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

 
 
Ссылка на источник 86
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У банков предложений для покупки автомобиля с пробегом меньше, чем на покупку нового.
 
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