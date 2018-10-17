"Секрет в зависти". 81-летний минчанин занимается воркаутом и удивляет молодых

На воркаут-площадке в парке Павлова Эдуарда Петровича Третьякова все знают: тренироваться он приходит каждый день. Чаще утром, реже вечером. А бывает, что и утром, и вечером. Пока работал, было некогда, но в 81 год попробуй найди такую отговорку. «Когда позанимался, это приятно», — объясняет пенсионер свою нехитрую мотивацию.



Через месяц Эдуарду Петровичу исполнится 81 год.

«Все виды спорта люблю, кроме шахмат»

Эдуард Петрович — никакой не профессиональный атлет и даже не учитель физкультуры. Спортивных разрядов у него нет, только звание инженера-конструктора первой категории. Работал на Минском моторном заводе. Занимался спортом — для себя, но зато очень долго. В детстве катался на лыжах (которые тогда мало у кого были). Играл в футбол: чтобы не ударить в грязь лицом, учился пасовать в лесу. В 16 лет переплыл Волгу с берега до берега.

Когда поступил в техникум, записался в гимнастическую секцию.

— Я тогда еще ничего не знал о спорте. Думал, мне хотя бы на первый разряд сдать! А ты на третий попробуй, — посмеивается над заблуждениями молодости Эдуард Петрович. — Зато в армии после гимнастики все шло «на отлично».

Только одно упражнение давалось с трудом — поднимать ящик с боеприпасами весом в 30 кг. Так что, когда вернулся из армии, купил гирю в полтора пуда. А потом в два. Когда стало мало, записался на самбо: в 50 лет бросал соперников на мат.

— Я все виды спорта люблю, кроме шахмат! В них я, как великий комбинатор Остап Бендер, знаю только один ход: «передвинуть пешку с клетки е2 на клетку е4» — цитирует он Ильфа и Петрова.

Пока Эдуард Петрович ходил на работу, он тренировался в зале, который с друзьями устроил в заводском подвале: кто принес гири, кто штангу.

— Даже хулиганы, которые пьют и курят, приходили к нам в зал и покупали трехлитровую банку сока.





Но то когда было! Нынешние залы пенсионеру кажутся дорогими: заглянул в один — а там в месяц надо платить что-то около 35 рублей.

— Это ж 350 тысяч, — удивляется Эдуард Петрович.

Так что он — завсегдатай спортплощадки в парке Павлова.

«Это называется стрит-воркаут»

— Ребята тут сальто делают, это стрит-воркаут называется. То есть уличные упражнения. И я, по сути, ими занимаюсь.

Тренировка 81-летнего спортсмена на площадке длится около сорока минут и зимой, и летом.

— Главное, приседания не забывать. Уролог мне это запретил, но надо ведь, чтобы были ноги-«галифе», квадрицепсы. Так теща еще говорила.





— Вот это дед, — с уважением переговариваются воркаутеры, лет на шестьдесят помладше. — То, что он делает, не каждый молодой повторит. Давай, Петрович, покажи подъем переворотом!

Подъем переворотом — это одно из любимых упражнений Эдуарда Петровича. Как он говорит, «пенсионерское». Когда-то даже с лыжами делал. Другое может уже и не получится, но это — всегда. Что пенсионер и демонстрирует, не снимая кепки.

— Сделаю подъем хоть когда устал, хоть среди ночи! Тут работают только бицепс и пресс. А остальное — ну, просто наверх закинул, — делится секретом Эдуард Петрович. — Вообще, чтобы любое упражнение получилось, его надо как бы мимоходом выполнять. Если долго готовиться, концентрироваться, может и не выйти. Я тогда говорю: «Солнышко в глаз светило».





Его личный рекорд по подъемам переворотом — 15 раз подряд в Беларуси и 16 в Нидерландах. Там Эдуард Петрович бывает в гостях у дочки Натальи, которая после БГУ уехала за границу писать кандидатскую — и там и осталась. Сейчас она старший научный сотрудник в исследовательских лабораториях Phillips. Занимается спортом: пробежала марафон в Испании, ходит в тренажерный зал.

— К физической активности меня приучил папа, — улыбается Наталья. — Дома всегда были гири, гантели, даже небольшая штанга. Вспоминаю такую картину — суббота, выходной, мама готовит завтрак: «Бегом есть». А папа ей отвечает: «Подождите, я должен отжимания доделать». В детстве я была слабенькой и хилой, но папа все равно старался привить мне любовь к спорту: ходили на лыжах, бегали, играли в бадминтон. А ведь по советским меркам он был «взрослый» отец: я родилась, когда ему исполнилось 37.

Когда Эдуард Петрович у дочки, они вместе ходят в тренажерный зал. Местные инструкторы сначала опасались: «Старый же человек!». Но увидев, как пенсионер тренируется, подходили выразить уважение.

Зависть как секрет долголетия

Как Эдуарду Петровичу «к 81-му году личной жизни» удалось подойти в такой форме? Во-первых, никогда не курил. Во-вторых, не злоупотреблял алкоголем, но и совсем от него не отказывался.





Хитроумной диеты у воркаутера на пенсии нет: выбирает то, «на что есть аппетит». Разве что в тортах и пироженых себя ограничивает.

Вроде бы ничего особенного. Так что свои успехи Эдуард Петрович списывает на восхищение спортом и… внутреннюю зависть.

— Однажды я услышал, как женщина хвасталась сыном-дзюдоистом: мол, он отжимается 90 раз. Я стал тренироваться дома, пока не отжался 91 раз. Мне тогда уже за пятьдесят было. Сейчас столько не сделаю, но раз двадцать раз подряд легко — это так, подкачать трицепс, — храбрится Эдуард Петрович. — Кто-то делает, и я думаю: неужели так не смогу? Я, конечно, не профессиональный спортсмен. Но для себя буду держать марку.