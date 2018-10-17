ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маршрутки "Полоцкого экспресса" снова заработали - но ездят в пять раз реже и на других условиях

18.10.2018 07:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания «Полоцкий экспресс», которая прекратила работу с 1 октября из-за «кабальных условий» сотрудничества с оператором перевозок, возобновила деятельность с 15 октября. Но теперь предприятие выполняет нерегулярные перевозки.


Фото: npm.by

«В настоящее время бронирование открыто с урезанным количеством отправлений. Добавление отправлений по дням недели будет поэтапным и зависит от готовности наших перевозчиков для работы в нерегулярном сообщении», — говорится в сообщении «Полоцкого экспресса».

Компания осуществляет ежедневно от трех до пяти рейсов. Более месяца назад маршрутки ходили пятнадцать раз в день.

«Мы выехали в нерегулярном сообщении. И то не в полном составе. Сейчас у нас три, четыре, пять рейсов в зависимости от дня недели. Это все, что мы пока можем. Там будем видеть», — сообщил Naviny.by директор ООО «Полоцкий экспресс» Дмитрий Новицкий.

По его словам, компания работает абсолютно законно. В Беларуси разрешены нерегулярные перевозки. Это, к примеру, туристические поездки, поездки на свадьбы и похороны и так далее.

«У нас нет официального расписания, которое согласовано или подписано. Если мы собрали группу, то повезли. Не собрали, значит, не выехали. Люди ознакомлены, что едут в нерегулярном сообщении», — рассказал Дмитрий Новицкий.

Раньше перевозчик работал в регулярном сообщении. У него были договорные отношения с государственным оператором «Миноблпассажиртранс», но 13 сентября их срок действия истек.

Накануне, как утверждают в «Полоцком экспрессе», государственный оператор выслал новый договор по электронной почте. Перевозчик посчитал его условия «кабальными» и выслал протокол разногласий. В «Миноблпассажиртрансе» утверждают, что официально «Полоцкому экспрессу» ничего не направляли и не получали в ответ.

«Есть четкое понятие о направлении документации. Отправленный с почты электронный файл — это не оферта. Это техническая рассылка, которая ни к чему не обязывает ни одну из сторон. Официально от предприятия предложение по заключению договора не направлялось и от них такое предложение не поступало», — сказал заместитель директора «Миноблпассажиртранса» Вадим Дылько.

Вместе с тем официальное предложение о сотрудничестве перевозчику направлял витебский «Оператор перевозок». «Полоцкий экспресс» направил им протокол разногласий с сопроводительным письмом. Ответ пока не получил.

«Мы буквально пару дней назад получили предложение от них. Пока изучаем», — сообщил заместитель директора государственного предприятия «Оператор перевозок» Алексей Долгий.

В «Полоцком экспрессе» сказали, что не могут ждать, пока им ответят, поэтому решили пока работать в нерегулярном сообщении.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания осуществляет ежедневно от трех до пяти рейсов. Более месяца назад маршрутки ходили пятнадцать раз в день.
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда белорусы начнут сметать с полок отечественные товары?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика