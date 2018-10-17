Компания «Полоцкий экспресс», которая прекратила работу с 1 октября из-за «кабальных условий» сотрудничества с оператором перевозок, возобновила деятельность с 15 октября. Но теперь предприятие выполняет нерегулярные перевозки.



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«В настоящее время бронирование открыто с урезанным количеством отправлений. Добавление отправлений по дням недели будет поэтапным и зависит от готовности наших перевозчиков для работы в нерегулярном сообщении», — говорится в сообщении «Полоцкого экспресса».

Компания осуществляет ежедневно от трех до пяти рейсов. Более месяца назад маршрутки ходили пятнадцать раз в день.

«Мы выехали в нерегулярном сообщении. И то не в полном составе. Сейчас у нас три, четыре, пять рейсов в зависимости от дня недели. Это все, что мы пока можем. Там будем видеть», — сообщил Naviny.by директор ООО «Полоцкий экспресс» Дмитрий Новицкий.

По его словам, компания работает абсолютно законно. В Беларуси разрешены нерегулярные перевозки. Это, к примеру, туристические поездки, поездки на свадьбы и похороны и так далее.

«У нас нет официального расписания, которое согласовано или подписано. Если мы собрали группу, то повезли. Не собрали, значит, не выехали. Люди ознакомлены, что едут в нерегулярном сообщении», — рассказал Дмитрий Новицкий.

Раньше перевозчик работал в регулярном сообщении. У него были договорные отношения с государственным оператором «Миноблпассажиртранс», но 13 сентября их срок действия истек.

Накануне, как утверждают в «Полоцком экспрессе», государственный оператор выслал новый договор по электронной почте. Перевозчик посчитал его условия «кабальными» и выслал протокол разногласий. В «Миноблпассажиртрансе» утверждают, что официально «Полоцкому экспрессу» ничего не направляли и не получали в ответ.

«Есть четкое понятие о направлении документации. Отправленный с почты электронный файл — это не оферта. Это техническая рассылка, которая ни к чему не обязывает ни одну из сторон. Официально от предприятия предложение по заключению договора не направлялось и от них такое предложение не поступало», — сказал заместитель директора «Миноблпассажиртранса» Вадим Дылько.

Вместе с тем официальное предложение о сотрудничестве перевозчику направлял витебский «Оператор перевозок». «Полоцкий экспресс» направил им протокол разногласий с сопроводительным письмом. Ответ пока не получил.

«Мы буквально пару дней назад получили предложение от них. Пока изучаем», — сообщил заместитель директора государственного предприятия «Оператор перевозок» Алексей Долгий.

В «Полоцком экспрессе» сказали, что не могут ждать, пока им ответят, поэтому решили пока работать в нерегулярном сообщении.