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Профсоюзный прием граждан

18.10.2018 00:00 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Профсоюзный прием граждан

25 октября с 10.00 до 12.00 в Ганцевичском районном объединении профсоюзов (г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, д.1) и с 13.00 до 15.00 в Ганцевичском РЭС филиала Барановичские электрические сети РУП «Брестэнерго» (г. Ганцевичи, ул. Матросова, 8) проведет профсоюзный прием граждан главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности

Андрей Николаевич КОНОНОВ

по вопросам, связанным с применением законодательства о труде.

Приглашаем членов профсоюзов задать волнующие вопросы. Заранее вопросы можно задать в рабочие дни с 8.00 до 17.00 председателю районного объединения профсоюзов Наталье Леонидовне Кондратович по телефону 6-40-66 (E-mail: gantsevicvi@fpb.by).

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25 октября с 10.00 до 12.00 в Ганцевичском районном объединении профсоюзов (г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, д.1) и с 13.00 до
 
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