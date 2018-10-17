На трассе М1 опрокинулась фура с яблоками

За развязкой в районе деревни Павлиново в слонимском направлении на трассе М1 произошла авария. Опрокинулась фура с грузом яблок.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

ДТП произошло 17 октября около 18.30.

«Молодой водитель за рулем фуры, предположительно неправильно выбрал скорость, фура начала крениться и опрокинулась. Парень сейчас в больнице, а его коллеги ждут технику, которая поможет поставить большегруз на колеса», — рассказал корреспондент TUT.BY.













Яблоки с трассы убрали и сложили вдоль обочины и на разделительной полосе, чтобы они не мешали проезжающим водителям.