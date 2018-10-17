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В Минске бытовка упала на легковушку Renault
18.10.2018 08:25 — Разное | Аргументы и факты
ДТП случилось 17 октября около 14:00 в районе улицы Чечота, 36.
«Водитель МАЗа не проконтролировал крепление и размещение груза - бытовки. В результате она упала с полуприцепа на автомобиль "Рено", припаркованный у края проезжей части. В ДТП никто не пострадал», - сообщает
Правоохранители напоминают: в соответствии с п. 183 ПДД, перед началом движения и в пути водитель обязан контролировать груз.
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Легковой автомобиль был припаркован у края проезжей части.
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