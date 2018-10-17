В Минске бытовка упала на легковушку Renault

ДТП случилось 17 октября около 14:00 в районе улицы Чечота, 36.

«Водитель МАЗа не проконтролировал крепление и размещение груза - бытовки. В результате она упала с полуприцепа на автомобиль "Рено", припаркованный у края проезжей части. В ДТП никто не пострадал», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.