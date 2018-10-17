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Число погибших в керченском колледже увеличилось до 20
18.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Число погибших при взрыве и стрельбе Керченском политехническом колледже возросло до 20, сообщил заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев.
«Погибших — 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного, — сказал Дилявер Мельгазиев. — Имена всех погибших известны. Все 20 человек опознаны».
В числе погибших пять взрослых сотрудников учреждения, 15 студентов, шестеро из которых несовершеннолетние.
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Число погибших при взрыве и стрельбе Керченском политехническом колледже возросло до 20, сообщил заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев....
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