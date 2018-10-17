Число погибших в керченском колледже увеличилось до 20

Число погибших при взрыве и стрельбе Керченском политехническом колледже возросло до 20, сообщил заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

«Погибших — 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного, — сказал Дилявер Мельгазиев. — Имена всех погибших известны. Все 20 человек опознаны».

В числе погибших пять взрослых сотрудников учреждения, 15 студентов, шестеро из которых несовершеннолетние.