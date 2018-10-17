В Беларуси упрощаются процедуры исполнения денежных обязательств, для этого до 1 января 2020 года в стране будет создана автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Соответствующее решение принято указом № 414 «О совершенствовании безналичных расчетов», сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

«Создание АИС ИДО является очередным шагом развития безналичных расчетов в Беларуси и будет способствовать оптимизации взаимодействия между государственными органами, банками, хозяйствующими субъектами и физическими лицами», — пояснили в Нацбанке.

АИС ИДО позволит уполномоченным органам, банкам, а также иным заинтересованным получать оперативную информацию для организации исполнения денежных обязательств и предупредит возможность многократного списания соответствующими органами одной и той же суммы денежных средств со всех счетов должников и их дебиторов. Также с внедрением АИС ИДО будет автоматизирован и унифицирован процесс исполнения денежных обязательств, сократится документооборот. Система позволит отказаться от такого устаревшего атрибута бумажного оборота, как картотека не оплаченных в срок расчетных документов, и освободить банки от функций по ее ведению.