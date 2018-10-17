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Повышение трудовых пенсий в Беларуси

18.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Повышение трудовых пенсий на 5,3% произойдет в Беларуси с 1 ноября. Такое поручение дал глава государства Александр Лукашенко.

Средний размер пенсии по возрасту составляет Br374, планируется, что с ноября он возрастет до Br394.

Номинальный темп роста пенсий в 2018 году по сравнению с прошлым годом составит 113,8%.

 
 
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Повышение трудовых пенсий на 5,3% произойдет в Беларуси с 1 ноября. Такое поручение дал глава государства Александр Лукашенко. Средний размер пенсии по возрасту...
 
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