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В Германии задержали школьника за угрозы убить одноклассников
18.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
В Германии полиция задержала школьника, который угрожал напасть на школу и убить одноклассников. Об этом 17 октября сообщает немецкий телеканал RTL.
О намерении напасть на школу города Хайльбронн в полиции узнали от директора учебного заведения, которого предупредил ученик, узнавший о планах школьника.
По данным телеканала, подросток собирался купить оружие, построить бомбы и всех убить.
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В Германии полиция задержала школьника, который угрожал напасть на школу и убить одноклассников. Об этом 17 октября сообщает немецкий телеканал RTL. О намерении...
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