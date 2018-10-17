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ОПРЕДЕЛЕНЫ СОСТАВЫ МУЖСКИХ КОМАНД БЕЛАРУСИ НА ЧМ-2018 ПО БОРЬБЕ

18.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Стали известны составы белорусских мужских команд, которые выступят на чемпионате мира по борьбе в столице Венгрии Будапеште, намеченном на 20-28 октября.

Как сообщили в Белорусской федерации борьбы, на одном из важнейших стартов сезона в соревнованиях по греко-римской борьбе Беларусь представят серебряный призер I Европейских игр Сослан Дауров (весовая категория до 63 кг), а также бронзовые призеры того же форума Виктор Сосуновский (82 кг) и Иосиф Чугошвили (130 кг). Компанию им составят медалисты чемпионата Европы-2017 Павел Лях (72 кг), Казбек Килов (77 кг), Александр Грабовик (97 кг), призер чемпионата мира и Европы 2017 года Радик Кулиев (87 кг) и Максим Кажарский (60 кг).

В состав мужской команды по вольной борьбе вошли бронзовый призер летних Олимпийских игр 2016 года Ибрагим Саидов (125 кг), бронзовый призер чемпионатов мира 2013, 2014 и 2017 годов Али Шабанов (79 кг), бронзовый призер ЧМ-2014 Владислав Андреев (57 кг), серебряный и бронзовый призеры чемпионата Европы-2016 соответственно Георгий Колиев (70 кг) и Азамат Нуриков (75 кг), обладатель бронзовых наград чемпионатов Европы 2012, 2014, 2016 годов Иван Янковский (92 кг), призер ЧЕ-2017 Александр Гуштын (97 кг), а также Андрей Бекренев (61 кг), Ньюргун Скрябин (65 кг), Хаджи Раджабов (86 кг).

 
 
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Стали известны составы белорусских мужских команд, которые выступят на чемпионате мира по борьбе в столице Венгрии Будапеште, намеченном на 20-28 октября. Как...
 
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