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РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАН ДЕЛЕГИРУЮТ ИГРОКОВ НА ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

18.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Представители 37 стран, что является рекордным количеством, подали заявки на участие в открытом чемпионате Республики Беларусь по настольному теннису, который пройдет в Минске на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису 13-18 ноября 2018 года.

Как сообщили в БОО «Федерация настольного тенниса», среди мастеров малой ракетки, которые заполнили соответствующие заявки, есть не только игроки государств, где традиционно развит этот вид спорта, но и, например, таких как Таиланд и Барбадос. Планируется, что страну-хозяйку представят 16 мужчин и 8 женщин.

Открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису будет проводиться в одиннадцатый раз. В этом году его особенностью станет статус тестовых соревнований ко II Европейским играм 2019 года. Медали Belarus Open-2018 будут разыграны в шести видах программы: в одиночном разряде (у мужчин и женщин), в парном разряде (у мужчин и женщин). Также состоятся мужской и женский турниры для игроков до 21 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители 37 стран, что является рекордным количеством, подали заявки на участие в открытом чемпионате Республики Беларусь по настольному теннису, который...
 
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