Динамика роста, новые контракты и реконструкция старинных замков. Владимир Кравцов провел пресс-конференцию в Берестовицком районе

В начале большого разговора с журналистами в первую очередь председатель облисполкома обозначил результаты работы экономики региона.





– Завершив третий квартал года, область сохранила хорошую динамику, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Хороший темп роста валового регионального продукта – по итогам работы девяти месяцев 104,9%. Это самый высокий показатель среди регионов республики и одновременно самая высокая динамика. Это результат работы всех отраслей области. Уверенно работает промышленность. Дают отдачу когда-то завершенные инвестиционные проекты. К примеру, на предприятии «Мостовдрев» за два года в 1,5 раза выросли объемы промышленного производства. Сморгонское предприятие «Кроноспан» серьезными темпами развивает производство. К сожалению, не все так трудятся, есть и проблемные предприятия. Не добился эффективной работы стеклозавод «Неман» в Березовке, хотя меры предпринимались раньше и сейчас.

Как подчеркнул Владимир Кравцов, очень хорошую динамику демонстрирует строительный комплекс. Строительные организации области задействованы на крупнейших объектах в регионе, в том числе таких, как возведение Белорусской АЭС, реконструкция трассы М6, на проектах « Гродно Азот». В целом объем строительно-монтажных работ за 9 месяцев вырос на 120%.

Долгосрочные проекты

Остановившись на итогах недавно прошедших бизнес-форума «Еврорегион «Неман» и V Форума регионов Беларуси и России в Могилёве, Владимир Кравцов подчеркнул, что, в частности, «Еврорегион «Неман» уже стал деловым брендом области, собрав в этом году уже в десятый раз в городе над Неманом дипломатов и представителей деловых кругов из стран, с которыми регион традиционно сотрудничает. То, что в нем приняли участие представители 16 государств: Германии, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Сербии, Словакии, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии, говорит о том, что наша площадка интересна для переговоров, а регион привлекателен для инвестиций. В ходе проведения форума в Гродно был подписан 31 документ о сотрудничества. Это 10 соглашений по межрегиональному сотрудничеству между районами Гродненской области и регионами Китая, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, Украины, 4 соглашения с партнерами из Польши, 7 – о намерениях по сотрудничеству с инвесторами из Литвы, Польши, России, Словакии, Узбекистана, и еще 10 соглашений по торгово-экономическому сотрудничеству с партнерами из Китая, Литвы, России и Чехии.

Зарегистрирован новый резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ОАО «Сморгонский агрегатный завод». В целом заключены соглашения на сумму более 270 миллионов долларов.

В свою очередь, на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве прошла знаковая встреча с главой Республики Коми. Наметился взаимный интерес и между нашей областью и российскими Ростовской и Воронежской. Выгодный контракт подписал с российским партнером Гродненский мясокомбинат. Теперь компания сможет экспортировать в Россию продукцию на сумму 700 миллионов российских рублей - более 10,5 миллиона долларов. Дятловский ликероводочный завод «Алгонь» подписал контракт на поставку в Россию алкогольной продукции на сумму 100 миллионов российских рублей - 1,5 миллиона долларов США.





Новоселье в детских садах

Активно обсуждалась на пресс-конференции тема строительства объектов социальной сферы, в частности, детских садов.

– В течение последних трех лет мы постарались кардинально решить проблему с местами в детских садах в районах, где она стоит остро. В текущем году введено в строй беспрецедентное количество дошкольных учреждений – четыре детских сада. Возводится еще один детский сад в Лиде, который будет введен в строй в следующем году, строительство еще одного в Скиделе завершится в 2020 году, – отметил губернатор.

В 2019 году планируются проектные работы по строительству яслей-сада на 230 мест в микрорайоне «Грандичи» в Гродно. Это новый микрорайон, который будет возводиться быстро и соответственно нуждается в инфраструктуре. За счет средств республиканского бюджета в 2019 году также планируется ввод в эксплуатацию яслей-сада на 230 мест в Островце.

Что касается Ошмян, о чем спрашивали жители райцентра, здесь прирост детского населения не столь значителен. Мест в детских садах в городе хватает, и в ближайшем будущем строительства нового дошкольного учреждения не планируется. Вместе с тем в Ошмянах реализуется проект «Внедрение мероприятий по энергоэффективности для устойчивого энергетического развития Ошмянского района Беларуси» с привлечением грантов Европейского Союза. Разработана и прошла экспертизу проектно-сметная документация по реконструкции яслей-сада №3. В рамках технической помощи ЕС будет направлено почти полмиллиона долларов на выполнение энергосберегающих мероприятий. Столь глубокая модернизация сравнима с созданием, по сути, нового дошкольного учреждения. Планируется включение этого объекта в областную инвестиционную программу на 2019 год.





Фуражное зерно закупается

Засушливое лето не позволило получить запланированный урожай зерновых. Журналиста одного из изданий интересовало, чем смогут компенсировать недобор фуражного зерна?

Потребность животноводческой отрасли области в фуражном зерне составляет около 1,2 миллиона тонн, в том числе сельскохозяйственных организаций (без учета частных и КХП свинокомплесов и птицефабрик) – 940 тысяч тонн. Ожидается выделить на кормовые цели 634 тысячи тонн зернофуража, что на 240 тысяч меньше соответствующего периода прошлого года. Для компенсации недостатка собственного зернофуража предпринимается ряд мер.

– Облисполкомом выделен займ ОАО «Лидахлебопродукт» в размере четырех миллионов рублей для закупки зерна и компонентов комбикормов для их последующей реализации сельскохозяйственным организациям. Кроме того, на эти цели буде взят коммерческий кредит у ОАО «Белагропромбанк». Все это позволит компенсировать порядка 55 тысяч тонн зернофуража. Будем обращаться в государственный материальный резерв для заимствования не менее 50 тысяч тонн зерна. Из урожая 2018 года планируем закупить 50 тысяч тонн сухого жома, что в 2,5 раза больше чем за соответствующий период прошлого года. Предстоящий зимний период ожидается непростым, однако, принимаемые меры позволят сохранить не только поголовье скота и птицы, но и их продуктивность, – ответил на вопрос председатель облисполкома.

Новый облик Старого замка

Реконструкция Старого замка в Гродно идет достаточно активно. Журналистов интересовало, как будут продвигаться работы в следующем году, какое предусмотрено финансирование.

Во время проведения реставрационно-восстановительных работ на Старом замке в прошлом году было освоено 1,1 миллиона рублей. В текущем году будет освоено 2,7 миллиона рублей. В 2019 году планируется продолжить работы по первой очереди: восстановление крепостной стены с галереей между башнями, строительство мерной избы и каменицы. Планируется разработка строительного проекта второй очереди – реконструкции королевского Дворца Старого замка. Средства на проведение работ будут привлекаться как из Государственной инвестпрограммы, так и из областной.

Кроме Старого замка продолжаются работы по консервации Кревского и Гольшанского замков, реставрация дворца Воловичей в Святске. В Залесье в усадьбе Огинского реставрируется парк. Планируется проведение реконструкции с реставрацией здания конюшни, в котором разместится музей конной упряжи.





В Гродно будет онкологический центр

Объект включен в проект Инвестиционной программы области на 2019 год, предусмотрено 10 миллионов рублей. Также прорабатывается вопрос привлечения кредитных ресурсов, включение объекта в Государственную инвестиционную программу. В реализации проекта будет использоваться формат государственно-частного партнерства.

Скидель – город-спутник растет

Разработан и утвержден Генеральный план города-спутника Скиделя. Определены ресурсы его развития до 2025 года. Предполагается, что его население за это время вырастет на 6,5 тысяч человек и достигнет 17 тысяч. В то же время жилищный фонд прирастет на 262 тысячи квадратных метров и достигнет 512 тысяч. Будет создана необходимая социальная и инженерная инфраструктура.

Что уже сделано? С 2014 по июль 2018 года введено в эксплуатацию 30 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году построен 105-квартирный жилой дом. В этом году ведется строительство 112-квартирного жилого дома, начато – 84-квартирного. Также в этом году начнется реконструкция СШ №1, которая будет завершена в 2019 году. Есть проект реконструкции стадиона. Начато строительство новых очистных сооружений. В городе-спутнике активно реализуется ряд инвестиционных проектов.

Обухово станет деревней будущего

Отвечая на вопрос о реализации концепции деревни будущего, Владимир Кравцов рассказал, что этот статус на Гродненщине приобретет агрогородок Обухово в Гродненском районе. Это первый пилотный проект. Запланированы и уже ведутся достаточно масштабные работы. Разработан проект корректуры генерального плана агрогородка, в настоящее время проектные работы завершены, прошли общественные обсуждения проекта. В Обухово есть вся необходимая инфраструктура, что создает благоприятные условия для жизни людей.

В качестве реализации пилотных проектов по преобразованию населенных пунктов до статуса «Деревня будущего» на 2019 год определен агрогородок Жировичи, на 2020 год – агрогородок Василишки.

М6: перспективы ввода

Недавно открыто движение по двум полосам на участке автотрассы М6 от Щучина в сторону Минска . Журналисты спрашивали, какие участки этой магистрали будут сданы в ближайшее время и когда полностью заработает весь транспортный коридор от Минска до западной границы?

Как пояснил председатель облисполкома, общая протяжённость реконструируемого участка автотрассы М6 на территории нашей области составляет 120 километров и еще 57 километров – в Минской области. В сентябре текущего года введен в эксплуатацию участок автодороги, проходящий по территории Щучинского района. Стоит задача ввести в строй еще два участка, проходящие по территории Ивьевского района, общей протяженностью почти 40 километров от границы Минской области до поворота на Ивье и запустить движение по четырем полосам. Степень готовности достаточно высокая. Участок от поворота на Ивье до Щучинского района, к реконструкции которого приступили позже, будет сдан в эксплуатацию в следующем году к началу проведения Вторых Европейских игр.

С целью подготовки дорожной инфраструктуры к «Европейской олимпиаде» по просьбе РУП «Гродноавтодор» Минтрансом на текущий год дополнительно выделено 1,3 миллиона рублей на усиление асфальтобетонного покрытия на участке подъезда к границе в районе пункта пропуска «Берестовица» в поселке Пограничный. Четыре километра дороги будет дополнительно отремонтировано в Слонимском районе на трассе «Барановичи – Гродно».