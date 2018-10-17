1 ноября в КЗ Минск зритель сможет увидеть новое прочтение знаменитой повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» в режиссуре Валерия Саркисова.





Если кто и не читал сатирические произведения Михаила Булгакова, то обязательно немало о них слышал, особенно об экстравагантной повести «Собачье сердце». Хорошо знакома ее экранизация 1988 года режиссера Владимира Бортко, а теперь ее можно увидеть в премьерном спектакле «Собачье сердце» на сцене КЗ Минск.

В постановке Шарик предстает не злым псом, а маленьким ребенком, которого нагло используют и профессор Преображенский во имя науки, и комиссар Швондер ради советской власти. Кто виноват в трагедии Шарика — профессор Преображенский или комиссар Швондер? И кто такой сам Шарик, которого втемную используют и медицина, и представители власти? Ответы на эти вопросы вы сможете получить на спектакле.





Роль ученого Преображенского исполнит Народный артист РСФСР Сергей Никоненко, а его верного ассистента Борменталя сыграет Михаил Химичев. Роль пролетария Швондера досталась Вячеславу Гришечкину, уже игравшему однажды в спектакле по роману Булгакова Воланда, а гражданина Шарикова будет играть Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны».

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