Сделать тренировку в 2 раза эффективней. Тренер показывает упражнения с резинкой для красивых ягодиц

Наш смелый тренер Екатерина Островская использует последние в этом году теплые дни для тренировок на свежем воздухе. Если вы тоже «моржи», можете повторить ее опыт.

А если нет, эту тренировку легко можно повторить в домашних условиях.





— Резинка для фитнеса набирает все большую и большую популярность, — рассказывает Екатерина. — Эластичная лента дает нагрузку за счет сопротивления, которое возникает при растяжении резинки. Это простой, но очень полезный инвентарь, который поможет вдвое усилить результаты от обычной тренировки. Если вы хотите укрепить мышцы и повысить их упругость, а заодно придать тонус коже тела — обязательно возьмите на тренировку резинку.

У фитнес-резинок есть несколько уровней жесткости и, соответственно, нагрузки. Я советую со временем приобрести весь комплект: для рук — мягкие, для ног — жесткие, для ягодиц — очень жесткие.

Заниматься с резинкой можно как в зале, так и в парке или у себя дома, главное — ваше желание.

Ловите несколько упражнений для работы с резинками. Помните, что в процессе вы точно почувствуете нагрузку. Но лучше отдохнуть, чем работать вполсилы и нарушать технику выполнения упражнений.

Прорабатываем боковую поверхность бедра

На выдохе отводим ногу в сторону, опорная — мягкая. Повторяем 15−20 раз.

Тренируем мышц рук и плеч

На выдохе разводим руки в стороны перед собой. Локти мягкие, не выпрямляем их до конца. Повторяем 10−15 раз.

Работаем над боковой поверхностью бедра и ягодичными мышцами

Повторяем первое упражнение + делаем глубокий присед. Повторяем 15−20 раз на каждую ногу.

Прорабатываем мышцы спины

Заводим руки за голову и сводим лопатки. Повторяем 10−15 раз.

Подтягиваем внутреннюю поверхность бедра

Сидя, на выдохе разводим ноги в стороны. Повторяем 15−20 раз.

Материал подготовила тренер Екатерина Островская : «Держите тело в такой форме, чтобы душа не хотела его покинуть!»