Максим Мирный с победы начал защиту парного титула на Кубке Кремля

Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, в прошлом году ставшие победителями Кубка Кремля в парном разряде, с победы начали защиту титула в новом розыгрыше.



Фото: St. Petersburg Open-2018

17 октября в матче 1/8 финала Максим Мирный и Филипп Освальд, посеянные на Кубке Кремля под 3-м номером, взяли верх над французами Бенуа Пером и Хьюго Нисом — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 50 минут.

В четвертьфинале соперниками Мирного и Освальда станут австриец Юрген Мельцер и Никола Мектич из Хорватии.