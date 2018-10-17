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Максим Мирный с победы начал защиту парного титула на Кубке Кремля
Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, в прошлом году ставшие победителями Кубка Кремля в парном разряде, с победы начали защиту титула в новом розыгрыше.
17 октября в матче 1/8 финала Максим Мирный и Филипп Освальд, посеянные на Кубке Кремля под 3-м номером, взяли верх над французами Бенуа Пером и Хьюго Нисом — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 50 минут.
В четвертьфинале соперниками Мирного и Освальда станут австриец Юрген Мельцер и Никола Мектич из Хорватии.
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Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, в прошлом году ставшие победителями Кубка Кремля в парном разряде, с победы начали защиту титула в...
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