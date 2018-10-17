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Бассейны в Мостах и Сморгони намерены открыть в 2019 году
18.10.2018 — Разное | Светлы шлях
Бассейны в Мостах и Сморгони планируется открыть в следующем году. Об этом сегодня на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.
Фото из архива
В Гродненской области продолжается работа по созданию необходимой инфраструктуры для спорта и здорового образа жизни. В центре внимания - районы области.
На 2019 год запланировано начало строительства спорткомплекса с залом игровых видов спорта и бассейном в Новогрудке. Также в планах реконструкция комплекса для водных видов спорта в Слониме.
Кроме того, прорабатывается вопрос строительства зала игровых видов спорта в областном центре. Такой объект Гродно необходим, сейчас решается, где он появится.
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Бассейны в Мостах и Сморгони планируется открыть в следующем году. Об этом сегодня на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил...
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