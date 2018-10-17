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Инновационная светотехника Volkswagen сможет отображать информацию и символы прямо на дороге
Немецкий автогигант намерен внедрить на серийных автомобилях адаптивные фары и задние фонари, которые смогут не только подстраиваться под дорожные условия, но и выводить на асфальт различные проекционные изображения.
Каждый «глаз» микропиксельных светодиодных фар головного света включает 30 тысяч световых точек. Они смогут выводить на дорогу подсказки о направлении поворота, препятствиях и даже габаритах (например, ширине Touareg, как на фото) автомобиля при помощи линий. К слову, разработчиками такие фары преподносятся в качестве более доступной альтернативы лазерным фарам.
Матричные задние фонари Volkswagen могут проецировать на дорогу не только линии, напоминающие о габаритах машины, но и предупреждающие символы для других участников движения — в зависимости от того, какие ассистирующие системы задействованы. Сами знаки могут отображаться и прямо на корпусах фонарей, также предусмотрена возможность вывода различного рисунка с помощью смартфона.
О том, когда подобная светотехника появится на серийных автомобилях, в Volkswagen не обмолвились. Но ждать, похоже, придется недолго — для тестирования интерактивных фар и фонарей немцы возвели на головном предприятии в Вольфсбурге специальный световой тоннель.
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Volkswagen работает над внедрением фар и фонарей, которые будут "рисовать" на дороге светом вспомогательные символы: подсказки навигатора или габариты авто.
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